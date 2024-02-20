Restaurante abre mais de 170 vagas de emprego na Grande Vitória

Quem está à procura de emprego já pode separar o currículo. O restaurante Mahaí vai contratar 177 vagas de emprego abertas para os mais diferentes cargos. Grande parte das contratações será destinada para a unidade que será inaugurada na Serra em breve e também nos estabelecimentos da Praia do Canto, Praia da Costa, Mata da Praia, além da cozinha do delivery.
Há postos para cozinheiro (57), auxiliar de cozinha (10), garçom (31), cumin (19), recreadora (8), estoquista (1), entre outras funções. A empresa está em expansão das unidades.
Os interessados podem enviar o currículo para os seguintes e-mails: [email protected] e [email protected], informando no campo do assunto o nome da função desejada.
Confira as vagas
- Praia do Canto
- Caixa (1)
- Hostess (2)
- Garçom (3)
- Cumim (2)
- Barback (1)
- Cozinheiro (5)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Praia da Costa
- Hostess (2)
- Recreadora (2)
- Barback (3)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Cozinheiro (6)
- Estoquista (1)
- Mata da Praia
- Cozinheiro (6)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Cumim (3)
- Garçom (3)
- Central de Delivery
- Caixa (1)
- Cozinheiro (6)
- Cozinha Central
- Auxiliar de produção (6)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Estoquista (1)
- Açougueiro (2)
- Serra
- Caixa ( 5)
- Hostess (6)
- Garçom (25)
- Cumim (14)
- Recreadora (6)
- Barback (12)
- Estoquista (3)
- Cozinheiro (34)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar de serviços gerais (4)