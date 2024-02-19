Sine de Vitória realiza Feirão do Emprego com 1.000 vagas

Todos os postos são para trabalhar na Rede Carone, dono das marcas Carone Supermercados e Sempre Tem.
Do total de oportunidades, 102 (10%) são voltadas para pessoas com deficiência e 20 (2%) para pessoas em situação de rua. Neste último grupo, os selecionados terão três meses de abrigo garantido, conforme anunciou o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho da Capital, Diego Libardi.
Os novos colaboradores recebem como benefícios: plano de saúde e odontológico; seguro de vida; café da manhã e café da tarde; almoço na empresa; vale-transporte; convênio farmácia; convênio carone; acesso a cursos e treinamentos na universidade corporativa Carone; parceria com instituições de ensino e escolas de idiomas; desconto em autoescolas; empréstimo consignado; oportunidade de crescimento; ações de reconhecimento por tempo de casa e por promoção; escolas de especialidades; programa de apoio emocional a pais e mães gestantes; e programa de apoio emocional ao luto.
Outra ação que será realizada durante o Feirão do Emprego, será o cadastro para a participação de cursos profissionalizantes, com emprego garantido no Grupo Carone. Os treinamentos serão para Auxiliar de Açougueiro (20) e Auxiliar de Padaria Confeitaria (20).
Como será o atendimento
O Feirão do Emprego acontece no Sine de Vitória, que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, em Itararé. É necessário levar os documentos pessoais. As entrevistas serão feitas no auditório, conforme os dias e horários estabelecidos:
- Dia 21/02 (quarta-feira): das 8 às 17 horas
- Dia 22/02 (quinta-feira): das 8 às 12 horas
- Dia 23/02 (sexta-feira): das 14 às 17 horas
Os cadastros para os cursos profissionalizantes serão feitos nos mesmos dias e horários da seleção de novos colaboradores.