Feirão do emprego vai oferecer mais de 500 vagas em Vila Velha

Caravana do Sine vai estar no Terminal de Ita Crédito: Adessandro Reis/Divulgação

Sine de Vila Velha realiza na próxima semana o “Feirão do Emprego ” com mais de 500 postos de trabalho. O atendimento será realizado na segunda (19) e terça-feira (20), das 6h às 13h, no Terminal de Itaparica.

Os candidatos poderão ir até o local para se cadastrar, que serão encaminhados para entrevistas nos mais variados segmentos do setor produtivo. A iniciativa tem como objetivo ajudar as empresas do município a preencherem seus respectivos quadros de funcionários.

Há oportunidades para açougueiro, assistente de cobrança, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, cozinheiro, eletricista de instalações, embalador, mecânico de automóveis, operador de empilhadeira, entre outras chances.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, informa que o Sine do município pretende manter a iniciativa nas próximas semanas, quando deverá percorrer os terminais de Vila Velha, Ibes e São Torquato.

Já a diretora da unidade, Gabriela Bicalho, ressalta que o órgão irá destinar 250 vagas para contratação imediata, exclusivamente para suprir as necessidades de uma grande rede de supermercados (Grupo Carone), que está expandindo sua atuação no município.

Confira as vagas