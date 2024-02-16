Feirão do emprego vai oferecer mais de 500 vagas em Vila Velha

O Sine de Vila Velha realiza na próxima semana o “Feirão do Emprego” com mais de 500 postos de trabalho. O atendimento será realizado na segunda (19) e terça-feira (20), das 6h às 13h, no Terminal de Itaparica.
Os candidatos poderão ir até o local para se cadastrar, que serão encaminhados para entrevistas nos mais variados segmentos do setor produtivo. A iniciativa tem como objetivo ajudar as empresas do município a preencherem seus respectivos quadros de funcionários.
Há oportunidades para açougueiro, assistente de cobrança, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, cozinheiro, eletricista de instalações, embalador, mecânico de automóveis, operador de empilhadeira, entre outras chances.
O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, informa que o Sine do município pretende manter a iniciativa nas próximas semanas, quando deverá percorrer os terminais de Vila Velha, Ibes e São Torquato.
Já a diretora da unidade, Gabriela Bicalho, ressalta que o órgão irá destinar 250 vagas para contratação imediata, exclusivamente para suprir as necessidades de uma grande rede de supermercados (Grupo Carone), que está expandindo sua atuação no município.
Confira as vagas
- Açougueiro
- Ajudante de açougueiro (comércio)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria
- Ajudante de eletricista
- Ajudante de motorista
- Analista de sistemas de automação
- Assistente administrativo
- Assistente de cobrança
- Atendente de farmácia (balconista)
- Atendente de lanchonete
- Atendente de padaria
- Atendente de telemarketing
- Atendente do setor de frios e laticínios
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de linha de produção
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio
- Auxiliar de manutenção predial
- Auxiliar de mecânico de autos
- Auxiliar técnico eletrônico
- Caixa (supermercados)
- Churrasqueiro
- Conferente de carga e descarga
- Consultor de vendas
- Copeiro
- Cozinheiro geral
- Eletricista de instalações
- Embalador a mão
- Empregado doméstico (serviços gerais)
- Instalador de cortinas, persianas, portas sanfonados e boxes
- Jardineiro
- Mecânico de automóvel
- Mecânico de bicicletas
- Mecânico de equipamentos pesados
- Montador
- Motorista de caminhão guincho com munck
- Oficial carpinteiro
- Operador de empilhadeira
- Pedreiro
- Repositor de mercadorias (supermercados)
- Técnico de manutenção eletrônica
- Técnico de rede (telecomunicações)
- Técnico em fibras óticas
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico orçamentista de obras (construção civil)
- Terapeuta ocupacional
- Vendedor interno
- Zelador