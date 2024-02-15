Açougueiro, barman e padeiro: veja as vagas emprego de disponíveis no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.177 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta quinta-feira (15). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Oportunidade para jardineiro nos Sines do ES Crédito: Freepik

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 369. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio, churrasqueiro, eletricista de instalações, mecânico de bicicleta, entre outras chances. 369. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio, churrasqueiro, eletricista de instalações, mecânico de bicicleta, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 806, das quais 71 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para porteiro, atendente de relacionamento, ajudante de carga e descarga, auxiliar de operações, almoxarife, operador de produção, entre outros postos. 806, das quais 71 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para porteiro, atendente de relacionamento, ajudante de carga e descarga, auxiliar de operações, almoxarife, operador de produção, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 660. Há oportunidades para agente de pesquisa, ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, assistente administrativo, assistente de mídias sociais, atendente de telemarketing, barman, fiscal de prevenção de perdas, entre outras chances. 660. Há oportunidades para agente de pesquisa, ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, assistente administrativo, assistente de mídias sociais, atendente de telemarketing, barman, fiscal de prevenção de perdas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 412. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente central telemarketing, cozinheiro geral, locutor comercial, operador de caixa, repositor de mercadoria, saladeiro, entre outras chances. 412. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente central telemarketing, cozinheiro geral, locutor comercial, operador de caixa, repositor de mercadoria, saladeiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 108. Há oportunidades para almoxarife, auxiliar de produção, conferente de carga e descarga, recuperador de crédito, serralheiro, repositor em supermercados, técnico em vendas, vendedor, entre outras chances 108. Há oportunidades para almoxarife, auxiliar de produção, conferente de carga e descarga, recuperador de crédito, serralheiro, repositor em supermercados, técnico em vendas, vendedor, entre outras chances . Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 26. Há oportunidades para carpinteiro, planejador, oficial de serviços gerais, secretária domestica, gerente de ótica, embalador, balconista de açougue, entre outros postos. 26. Há oportunidades para carpinteiro, planejador, oficial de serviços gerais, secretária domestica, gerente de ótica, embalador, balconista de açougue, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 71. Há oportunidades para aplicador de resinas em pisos, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, contador, cortador de roupas, controlador de pragas, padeiro, polidor de mármore, entre outras chances. 71. Há oportunidades para aplicador de resinas em pisos, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, contador, cortador de roupas, controlador de pragas, padeiro, polidor de mármore, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 56. Há oportunidades para atendente de lojas e mercados, ajudante de padeiro, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, soldador de alumínio térmico, conservador de ferrovias, entregador de gás, entre outras chances. 56. Há oportunidades para atendente de lojas e mercados, ajudante de padeiro, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, soldador de alumínio térmico, conservador de ferrovias, entregador de gás, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 149. Há oportunidades para ajudante de refrigeração, auxiliar de escritório, calceteiro, encarregado de terraplanagem, engenheiro de estrutura, engenheiro de segurança do trabalho, maçariqueiro, operador de equipamento, entre outras chances. 149. Há oportunidades para ajudante de refrigeração, auxiliar de escritório, calceteiro, encarregado de terraplanagem, engenheiro de estrutura, engenheiro de segurança do trabalho, maçariqueiro, operador de equipamento, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 128. Há oportunidades para ajudante de produção, armador, auxiliar de linha de produção, jardineiro, motorista de caminhão, operador de rolo compactador, operador de prensa, padeiro, vendedor interno, entre outras chances. 128. Há oportunidades para ajudante de produção, armador, auxiliar de linha de produção, jardineiro, motorista de caminhão, operador de rolo compactador, operador de prensa, padeiro, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 259. Há oportunidades para aplicadora de laser, assistente de operações, balconista, bombeiro hidráulico, eletricista industrial, operador de roçadeira, pedreiro, representante comercial, entre outras chances. 259. Há oportunidades para aplicadora de laser, assistente de operações, balconista, bombeiro hidráulico, eletricista industrial, operador de roçadeira, pedreiro, representante comercial, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 105. Há oportunidades para armador de ferros, assistente de segurança do trabalho, esteticista, frentista, lavador de automóveis, servente de obras, técnico de obras civis, vendedor interno, entre outras chances. 105. Há oportunidades para armador de ferros, assistente de segurança do trabalho, esteticista, frentista, lavador de automóveis, servente de obras, técnico de obras civis, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.