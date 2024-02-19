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2.826 vagas

Veja as vagas emprego de disponíveis no ES

Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 09:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 fev 2024 às 09:35
As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 2.826 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (19). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Oportunidade de trabalho para padeiro
Oportunidade de trabalho para padeiro Crédito: Freepik
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping. Nesta segunda-feira (19) e também na terça (20), no período de 6hs às 13hs, toda a equipe do Sine de Vila Velha estará de plantão no Terminal de Itaparica.
Vagas: 500. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de eletricista, auxiliar de limpeza, caixa, cozinheiro, mecânico de bicicleta, jardineiro, oficial carpinteiro, técnico em segurança do trabalho, zelador, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 816, das quais 62 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para técnico de informática, cozinheiro industrial, auxiliar de estoque, operador de caixa, soldador, almoxarife, entre outros postos. Veja as vagas. 
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 509. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, ajudante de obras, ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de telemarketing, atendente de padaria, balconista, cozinheiro geral, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 254. Há oportunidades para auxiliar de expedição, arquiteto urbanista, balconista de açougue, operador de caixa, pintor de obras, servente de obras, supervisor de vendas, vendedor, entre outras chances. Vagas Sine Cariacica.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 23. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, almoxarife, carpinteiro, planejador, vendedor de ótica, embalador, repositor, entre outros postos. Veja as vagas. 
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 53. Há oportunidades para aplicador de resinas em pisos,armador de ferragens na construção civil, auxiliar administrativo, controlador de pragas, frentista, mecânico de manutenção de bombas, técnico de manutenção eletrônica, entre outras chances. Vagas Sine Cachoeiro.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 46. Há oportunidades para ajudante de entrega, analista de custo, aplicador de laser, assistente de controle de acesso, assistente de controle de acesso, auxiliar mecânico, engenheiro de estrutura, operador de oxicorte, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 107. Há oportunidades para ajudante de produção, auxiliar de linha de produção, garçom, motorista de caminhão, trabalhador rural, vendedor interno, padeiro, entre outras chances. Vaga Sine Linhares. 
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.
Vagas: 259. Há oportunidades para aplicadora de laser, ajudante de motorista, auxiliar de mecânico de ar condicionado, auxiliar de padaria, ajudante de obras, bombeiro hidráulico, eletricista automotivo, oficial de serviços gerais, professor de inglês. entre outras chances. Veja as vagas. 
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
Vagas: 196. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de produção, atendente de balcão, conservador de ferrovia, costureira, mecânico de equipamentos móveis, servente, operador de máquinas leves, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
Vagas: 25. Há oportunidades para assistente de segurança do trabalho, auxiliar financeiro, balconista, carpinteiro, consultor comercial, esteticista, oficial carpinteiro, pedreiro, servente, entre outras chances. Vagas Sine Colatina. 
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 38. Há oportunidades para lavador de automóvel, empregado doméstico nos serviços gerais, auxiliar de manutenção, encarregado geral de obras, trabalhador de produção de mudas e sementes, entre outras chances. Vagas Sine Nova Venécia. 

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