Confira as 770 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (21)

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estão abertas nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, 770 vagas de emprego na Grande Vitória. Os postos são para trabalhar em empresas que estão ampliando a atuação no Estado, com chances para vários níveis de escolaridade.

O Atacadão União Fortbras, que atua no ramo de autopeças, tem 80 oportunidades, das quais 60 para operador de logística e 20 de operador de empilhadeira. A empresa funciona no Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS). Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro.

Já a Casafruti, que trabalha com hortifruti e mercado, se prepara para abrir mais uma unidade em Itaparica, Vila Velha . A marca tem unidades em Itapuã, Mata da Praia e no Rio de Janeiro. A oferta é de 70 vagas.

Há ainda vagas de emprego em dois supermercados. No Grupo Coutinho, das bandeiras Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, são 390 vagas. A empresa realiza nesta quinta-feira (22 de fevereiro) um mutirão para atender os candidatos.

Outra rede que tem postos de trabalho é o Assaí Atacarejo, com 230 chances para a unidade de Vitória. Os cadastros podem ser feitos até 29 de fevereiro.

Veja como se inscrever

Atacadão União Fortbras

Como se candidatar: Os interessados devem agendar até 28 de fevereiro a entrevista pelo telefone (62) 98464-8152.

Vagas: 80

80 Operador de logística (60)

Operador de empilhadeira (20)

Casafruti

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para email: os interessados devem enviar o currículo para email: [email protected] ou no whatsapp: (21) 99668-0024.

Vagas: 70

70 Empacotador

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de cozinha

Entregador

Auxiliar de açougue

Supervisor de loja

Manipulador de alimentos

Operador delivery

Açougueiro

Promotor de loja

Cozinheiro

Fiscal de caixa

Motorista sub encarregado

Operador de caixa

Operador de loja (padaria, fatiado, mercearia, outros).

Grupo Coutinho

Como se candidatar: o atendimento ocorre nesta quinta-feira (22), das 9h às 12h, na faculdade FaSerra, que fica na Rua L, no bairro Rosário de Fátima, na Serra, ao lado do Terminal de Carapina.

Vagas: 390

390 Açougueiro

Auxiliar de serviços gerais (limpeza)

Auxiliar de padaria

Auxiliar de produção

Auxiliar de cozinha

Embalador

Fiscal de loja

Operador de caixa

Operador de frios

Repositor

Recepcionista de estacionamento.

Assaí Atacadista

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro até o dia 29 de fevereiro, exclusivamente no os interessados devem fazer o cadastro até o dia 29 de fevereiro, exclusivamente no site de carreira da empresa.