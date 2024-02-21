Confira as 770 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (21)

Estão abertas nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, 770 vagas de emprego na Grande Vitória. Os postos são para trabalhar em empresas que estão ampliando a atuação no Estado, com chances para vários níveis de escolaridade.
O Atacadão União Fortbras, que atua no ramo de autopeças, tem 80 oportunidades, das quais 60 para operador de logística e 20 de operador de empilhadeira. A empresa funciona no Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS). Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro.
Já a Casafruti, que trabalha com hortifruti e mercado, se prepara para abrir mais uma unidade em Itaparica, Vila Velha. A marca tem unidades em Itapuã, Mata da Praia e no Rio de Janeiro. A oferta é de 70 vagas.
Há ainda vagas de emprego em dois supermercados. No Grupo Coutinho, das bandeiras Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, são 390 vagas. A empresa realiza nesta quinta-feira (22 de fevereiro) um mutirão para atender os candidatos.
Outra rede que tem postos de trabalho é o Assaí Atacarejo, com 230 chances para a unidade de Vitória. Os cadastros podem ser feitos até 29 de fevereiro.
Veja como se inscrever
Atacadão União Fortbras
Como se candidatar: Os interessados devem agendar até 28 de fevereiro a entrevista pelo telefone (62) 98464-8152.
- Vagas: 80
- Operador de logística (60)
- Operador de empilhadeira (20)
Casafruti
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para email: [email protected] ou no whatsapp: (21) 99668-0024.
- Vagas: 70
- Empacotador
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de cozinha
- Entregador
- Auxiliar de açougue
- Supervisor de loja
- Manipulador de alimentos
- Operador delivery
- Açougueiro
- Promotor de loja
- Cozinheiro
- Fiscal de caixa
- Motorista sub encarregado
- Operador de caixa
- Operador de loja (padaria, fatiado, mercearia, outros).
Grupo Coutinho
Como se candidatar: o atendimento ocorre nesta quinta-feira (22), das 9h às 12h, na faculdade FaSerra, que fica na Rua L, no bairro Rosário de Fátima, na Serra, ao lado do Terminal de Carapina.
- Vagas: 390
- Açougueiro
- Auxiliar de serviços gerais (limpeza)
- Auxiliar de padaria
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de cozinha
- Embalador
- Fiscal de loja
- Operador de caixa
- Operador de frios
- Repositor
- Recepcionista de estacionamento.
Assaí Atacadista
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro até o dia 29 de fevereiro, exclusivamente no site de carreira da empresa.
- Vagas: 230
- Auxiliar de açougue
- Açougueiro
- Fiscal de prevenção de perdas
- Repositor de mercadorias
- Operador de caixa
- Empacotador
- Vendedor de cartão