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Oportunidades

Confira as 770 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (21)

Postos são para trabalhar em empresas que estão ampliando a atuação no Estado, com chances para vários níveis de escolaridade

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 14:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 fev 2024 às 14:25
Carteira de trabalho digital
Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Estão abertas nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, 770 vagas de emprego na Grande Vitória. Os postos são para trabalhar em empresas que estão ampliando a atuação no Estado, com chances para vários níveis de escolaridade.
O Atacadão União Fortbras, que atua no ramo de autopeças, tem 80 oportunidades, das quais 60 para operador de logística e 20 de operador de empilhadeira. A empresa funciona no Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS). Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro.
Já a Casafruti, que trabalha com hortifruti e mercado, se prepara para abrir mais uma unidade em Itaparica, Vila Velha. A marca tem unidades em Itapuã, Mata da Praia e no Rio de Janeiro. A oferta é de 70 vagas.
Há ainda vagas de emprego em dois supermercados. No Grupo Coutinho, das bandeiras Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, são 390 vagas. A empresa realiza nesta quinta-feira (22 de fevereiro) um mutirão para atender os candidatos.
Outra rede que tem postos de trabalho é o Assaí Atacarejo, com 230 chances para a unidade de Vitória. Os cadastros podem ser feitos até 29 de fevereiro.

Veja como se inscrever

Atacadão União Fortbras
Como se candidatar: Os interessados devem agendar até 28 de fevereiro a entrevista pelo telefone (62) 98464-8152.
  • Vagas: 80
  • Operador de logística (60)
  • Operador de empilhadeira (20)
Casafruti
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para email: [email protected] ou no whatsapp: (21) 99668-0024.
  • Vagas: 70
  • Empacotador
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Auxiliar de cozinha
  • Entregador
  • Auxiliar de açougue
  • Supervisor de loja
  • Manipulador de alimentos
  • Operador delivery
  • Açougueiro
  • Promotor de loja
  • Cozinheiro
  • Fiscal de caixa
  • Motorista sub encarregado
  • Operador de caixa
  • Operador de loja (padaria, fatiado, mercearia, outros).
Grupo Coutinho
Como se candidatar: o atendimento ocorre nesta quinta-feira (22), das 9h às 12h, na faculdade FaSerra, que fica na Rua L, no bairro Rosário de Fátima, na Serra, ao lado do Terminal de Carapina.
  • Vagas: 390
  • Açougueiro
  • Auxiliar de serviços gerais (limpeza)
  • Auxiliar de padaria
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de cozinha
  • Embalador
  • Fiscal de loja
  • Operador de caixa
  • Operador de frios
  • Repositor
  • Recepcionista de estacionamento.
Assaí Atacadista
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro até o dia 29 de fevereiro, exclusivamente no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: 230
  • Auxiliar de açougue
  • Açougueiro
  • Fiscal de prevenção de perdas  
  • Repositor de mercadorias  
  • Operador de caixa
  • Empacotador
  • Vendedor de cartão

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