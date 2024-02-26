Hospital Jayme Santos Neves abre vagas de emprego; confira os cargos

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, anunciou a abertura de 38 vagas de emprego para diferentes cargos para profissionais das áreas de saúde e administrativa. Os interessados podem se candidatar às vagas acessando o site do Hospital Evangélico, no endereço www.evangelicovv.com.br, na seção "Trabalhe Conosco". Ao se cadastrar, é possível visualizar todas as oportunidades disponíveis.
A gerente do setor de Recursos Humanos do hospital, Leila Chagas, ressalta que é fundamental que os candidatos estejam atentos aos requisitos específicos dos cargos, que podem ser encontrados nas publicações individuais de cada vaga. "Esses requisitos trazem detalhes sobre as qualificações necessárias, experiência profissional desejada e outras habilidades essenciais para o cargo em questão", pontua.
O Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Vagas disponíveis
- Analista de Compras JR - 1 vaga
- Analista de RH JR. - 1 vaga
- Analista de Sistemas PL - 1 vaga
- Analista Administrativo Pleno - 1 vaga
- Auxiliar Administrativo - 6 vagas
- Auxiliar de Serviços de Apoio - 1 vaga
- Enfermeiro - 12 vagas
- Farmacêutico - 1 vaga
- Maqueiro - 1 vaga
- Técnico de Enfermagem - 6 vagas
- Técnico de Hemoterapia - 3 vagas
- Técnico de Imobilização - 2 vagas
- Técnico de Suporte de TI - 1 vaga
- Terapeuta Ocupacional - 1 vaga