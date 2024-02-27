Plataforma conecta profissionais a vagas de trabalho na indústria do ES

Profissionais do IEL-ES estarão nos locais (veja endereço abaixo), ajudando no preenchimento do currículo. É necessário levar a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. A ação começa nesta terça-feira (27), na área de Esporte e Lazer de Colatina. Amanhã (28), será a vez dos moradores de Linhares, na Praça 22 de Agosto. E no dia 29 (quinta-feira), o evento acontece em São Mateus, na Praça Amélia Boroto. O horário será sempre das 10h às 16h.