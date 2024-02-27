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Chances em diversas áreas

Plataforma conecta profissionais a vagas de trabalho na indústria do ES

Além da plataforma virtual, interessados poderão se cadastrar presencialmente, nesta semana, em  Colatina, Linhares e São Mateus, por ordem de chegada do candidato; saiba mais

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 10:33

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 fev 2024 às 10:33
Um ambiente seguro e saudável para os trabalhadores é um ganho em toda gestão empresarial e industrial
Conecta Indústria vai conectar profissionais a vagas de trabalho na indústria do ES Crédito: Shutterstock
Uma plataforma desenvolvida pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do Senai-ES e do IEL-ES, vai ajudar a conectar profissionais a vagas de trabalho no setor industrial capixaba.
Por meio do Conecta Indústria, que ainda está em fase piloto, serão disponibilizadas oportunidades para profissionais que queiram trabalhar em grandes indústrias de ColatinaLinhares e São Mateus. Há chances para construção civil, tecnologia, transporte e logística, metalurgia, confecção, entre outras áreas.
Além da plataforma virtual, em que é possível visualizar as vagas disponíveis e se candidatar, interessados poderão se cadastrar presencialmente em postos presenciais, por ordem de chegada do candidato. Se a empresa se interessar por algum candidato, este seguirá para o processo seletivo interno.
Profissionais do IEL-ES estarão nos locais (veja endereço abaixo), ajudando no preenchimento do currículo. É necessário levar a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. A ação começa nesta terça-feira (27), na área de Esporte e Lazer de Colatina. Amanhã (28), será a vez dos moradores de Linhares, na Praça 22 de Agosto. E no dia 29 (quinta-feira), o evento acontece em São Mateus, na Praça Amélia Boroto. O horário será sempre das 10h às 16h.
Representantes do Ministério do Trabalho darão apoio ao evento, para sanar dúvidas sobre seguro-desemprego, abono salarial/PIS e Carteira de Trabalho Digital.

Conecta Indústria

Plataforma virtual: https://conectaindustriaes.com.br/
As ações presenciais de cadastro de currículo acontecem em:
  • 27/02: Colatina 
  • Endereço: Rua Geraldo Pereira, Centro 
  • Horário: 10h às 16h. 
  • 28/02: Linhares
  • Endereço: Praça dos Correios/Nestor Gomes (Av. João Felipe Calmon - Centro, Linhares
  • Horário: 10h às 16h.
  • 29/02: São Mateus  
  • Endereço: Praça Amélia Boroto  
  • Horário: 10h às 16h. 
Documentos necessários: identidade, CPF e comprovante de residência.

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