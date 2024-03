Mais uma chance

Bandes reabre inscrições para concurso; confira novo cronograma

Novo edital publicado pela Idecan, organizadora do certame, ampliou as formações necessárias para participação e adiou a realização das provas

Inscrições para concurso do Bandes vão até 25 de março. (Bandes/Divulgação)

Eduarda Lisboa Estagiária / [email protected]

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) reabriu as inscrições para o concurso público com 12 vagas para analista bancário de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. A reabertura ocorre após o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo exame, ter divulgado edital de retificação com mudanças. Além disso, foram adiadas as provas que seriam aplicadas no próximo domingo (17).

Entre as mudanças no novo edital, está a ampliação das formações necessárias para candidatura aos cargos de Analista Bancário: Sistemas de Tecnologia da Informação e Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Além dessas, também estão abertas inscrições para quem formação em nível superior nas áreas de Administração e Ciências Econômicas.

O novo prazo de inscrição vai até o dia 25 de março, no site do Idecan. A taxa de participação é de R$ 74.

As provas vão selecionar candidatos para uma vaga de Administração, quatro vagas para Ciências Econômicas, cinco para Sistemas de Tecnologia da Informação e duas vagas para Infraestrutura de Tecnologia da Informação. As vagas também contemplam Pessoas com Deficiência (PcD) e Pessoas Pretas, Pardas e Indígenas (PPI), conforme consta na legislação. A remuneração é de R$ 6.629,20, para carga horária de 30 horas semanais.

As provas objetivas serão realizadas no dia 28 de abril. Os candidatos aprovados serão incluídos no cadastro de reserva do Bandes. A convocação ocorrerá de acordo com necessidade da instituição, seguindo a ordem de classificação por cargo, durante o período de validade estipulado para o concurso – cujo prazo previsto é de dois anos, sujeito à prorrogação.

Resumo do concurso do Bandes

Cargo: analista bancário



Escolaridade: nível superior

nível superior Vagas: 12 (5 para Sistemas de Tecnologia da Informação, 4 para Ciências Econômicas, 2 para Infraestrutura de Tecnologia da Informação e uma para Administração)

12 (5 para Sistemas de Tecnologia da Informação, 4 para Ciências Econômicas, 2 para Infraestrutura de Tecnologia da Informação e uma para Administração) Remuneração: R$ 6.629,20 (carga horária: 30 horas)

R$ 6.629,20 (carga horária: 30 horas) Prazo de inscrições: até 25 de março



Onde se inscrever: no site do Idecan ( no site do Idecan ( www.idecan.org.br

Provas: 28 de abril

