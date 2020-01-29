Confira as vagas de emprego disponíveis no Sine de Nova Venécia

Há chances para profissionais que tenham os níveis fundamental, técnico e médio. Os interessados podem procurar a agência do Sine, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia.
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Polidor de Pedras
- Requisitos: 6 Meses de Experiência, Gênero Masculino e Disponibilidade para morar em Jaguaré.
- Escolaridade: Indiferente
- Vaga: 1
- Requisitos: 6 Meses de Experiência, Idade entre 18 a 55 Anos
- Escolaridade: Indiferente
- Vaga: 1
- Requisitos: Gênero Feminino, Idade entre 18 a 40 anos
- Escolaridade: Técnico
- Vaga: 1
- Requisitos: 6 Meses de Experiência, Gênero Masculino, Disponibilidade para trabalhar em Vila Valério
- Escolaridade: Fundamental Incompleto
- Vagas: 2
- Requisitos: 6 Meses de Experiência
- Escolaridade: Indiferente
- Vaga: 1
- Requisitos: 6 Meses de Experiência em vendas de material de construção, CNH A, ter moto, Gênero Masculino
- Escolaridade: Ensino Médio
- Vaga: 1
- Requisito: 6 Meses de Experiência
- Escolaridade: Indiferente
- Vaga: 1
- Requisito: 6 Meses de Experiência, Gênero Feminino
- Escolaridade: Indiferente
- Vaga: 1
- Requisitos: 6 Meses de Experiência com vendas em Empréstimo Consignado
- Escolaridade: Ensino Médio
- Vaga: 1
- Requisitos: CNH B, Conhecimento em Informática (Excel Intermediário)
- Escolaridade: Ensino Médio
- Vaga: 1
- Requisitos: Gênero feminino, Informática Básica
- Escolaridade: Ensino Médio
- Vaga: 1