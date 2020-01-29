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Norte do ES

Confira as vagas de emprego disponíveis no Sine de Nova Venécia

Há chances para profissionais que tenham os níveis fundamental, técnico e médio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 12:36

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 12:36

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada  Crédito: Fernando Madeira
Quem mora no Norte do Estado e que está à procura de emprego deve ficar atento. O Sine de Nova Venécia está com 12 oportunidades disponíveis para quem quer trabalhar com carteira assinada. 
Há chances para profissionais que tenham os  níveis fundamental, técnico e médio. Os interessados podem procurar a agência do Sine, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia.

CONFIRA AS VAGAS

Polidor de Pedras
  • Requisitos: 6 Meses de Experiência, Gênero Masculino e Disponibilidade para morar em Jaguaré.
  • Escolaridade: Indiferente 
  • Vaga: 1
Costureira 
  • Requisitos: 6 Meses de Experiência, Idade entre 18 a 55 Anos
  • Escolaridade: Indiferente 
  • Vaga: 1
Técnica em Estética
  • Requisitos: Gênero Feminino, Idade entre 18 a 40 anos
  • Escolaridade: Técnico
  • Vaga: 1
Mecânico a Diesel (Ônibus) e Gasolina
  • Requisitos: 6 Meses de Experiência, Gênero Masculino, Disponibilidade para trabalhar em Vila Valério
  • Escolaridade: Fundamental Incompleto
  • Vagas: 2
Pizzaiolo 
  • Requisitos: 6 Meses de Experiência
  • Escolaridade: Indiferente 
  • Vaga: 1
Vendedor Externo
  • Requisitos: 6 Meses de Experiência em vendas de material de construção, CNH A, ter moto, Gênero Masculino
  • Escolaridade: Ensino Médio 
  • Vaga: 1
Auxiliar de Elétrica Automotivo
  • Requisito: 6 Meses de Experiência
  • Escolaridade: Indiferente
  • Vaga: 1
Auxiliar de Costura
  • Requisito: 6 Meses de Experiência, Gênero Feminino 
  • Escolaridade: Indiferente 
  • Vaga: 1
Vendedor Interno 
  • Requisitos: 6 Meses de Experiência com vendas em Empréstimo Consignado
  • Escolaridade: Ensino Médio
  • Vaga: 1
Auxiliar Técnico de Projetos I
  • Requisitos: CNH B, Conhecimento em  Informática (Excel Intermediário)
  • Escolaridade: Ensino Médio 
  • Vaga: 1
Auxiliar Administrativo PCD
  • Requisitos:  Gênero feminino, Informática Básica
  • Escolaridade: Ensino Médio 
  • Vaga: 1

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