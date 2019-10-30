Confira as oportunidades de emprego ofertadas no ES

Os interessados devem fazer o cadastro no site das empresas que oferecem as vagas. Podem participar candidatos de níveis médio e superior.

Oportunidade para operadora de caixa em joalheria dos shoppings Vitória e Praia da Costa. O salário é de R$ 1.107,60, mais quebra de caixa e outros. Também há vagas para monitor interno de alarme junior. O profissional vai trabalhar em Vila Velha e terá um salário de R$ 1.050, mais outros benefícios. A escala de trabalho será de 12x36. Currículo: pode ser cadastrado no site www.selecionarh.com.br