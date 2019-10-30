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Confira as oportunidades de emprego ofertadas no ES

Há chances para profissionais de vários níveis de escolaridade e para trabalhar em diversas áreas como o comércio

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 17:01
Carteira de trabalho Crédito: Dilgação
Quem está à procura de emprego deve ficar atento as oportunidades disponíveis nesta semana no Espírito Santo. Há chances para trabalhar no comércio, restaurante, na educação e em outros setores.

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Os interessados devem fazer o cadastro no site das empresas que oferecem as vagas. Podem participar candidatos de níveis médio e superior.
Riviera Store
A marca de moda feminina Riviera Store está com vagas de emprego para a nova loja da Praia do Canto, em Vitória. As oportunidades são para os cargos de vendedora, caixa e gestão de redes sociais. É desejável gostar de moda e ter experiência nas áreas. Interessadas devem enviar currículo para [email protected]

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Empório Joaquim
A padaria artesanal, delicatéssen e bistrô Empório Joaquim está com vagas abertas para cozinheiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de confeitaria, auxiliar de padaria e atendente. Os profissionais precisam ter experiência. O currículo deve ser enviado para [email protected].
Seleciona RH
Oportunidade para operadora de caixa em joalheria dos shoppings Vitória e Praia da Costa. O salário é de R$ 1.107,60, mais quebra de caixa e outros. Também há vagas para monitor interno de alarme junior. O profissional vai trabalhar em Vila Velha e terá um salário de R$ 1.050, mais outros benefícios. A escala de trabalho será de 12x36. Currículo: pode ser cadastrado no site www.selecionarh.com.br
Shopping Vitória
As lojas do Shopping Vitória estão com vagas abertas para os cargos de vendedor, atendente e gerente. São 25 oportunidades de emprego em 13 lojas dos segmentos de vestuário, acessórios e uma de alimento natural. Para concorrer, o candidato precisa ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar aos domingos e feriados. As informações sobre as contratações para os estabelecimentos UV. Action, Vitragem, Track&Field, Imaginarium, Ricardo Vieira, Brand & Co, Fatto a Mano, Santa Lolla, Florence, Cia do Terno, MR. Cat, VR, Bio Mundo, Outer Shoes e VR. As oportunidades estão disponíveis no site www.shoppingvitoria.com.br na seção Mural de Vagas.
Psicoespaço
A Psicoespaço está com diversas vagas de emprego abertas esta semana. Há chances para cargos como analista de previdência privada, analista de RH, analista de treinamento e desenvolvimento, assistente administrativo, consultor de vendas interno, gerente de relacionamento, programador sênior, promotor de vendas, recepcionista e vendedor. Os interessados podem fazer o cadastro do currículo no site www.psicoespaco.com.br.
Center RH
A Center RH recebe currículo de profissionais de vários níveis de escolaridade. São 11 vagas para auxiliar de serviços operacionais (Cachoeiro de Itapemirim), uma para líder operacional (São Mateus), três para web developer junior, uma para analista de suporte e infraestrutura, uma para assistente comercial, uma para assistente financeira, uma para auxiliar administrativo, uma para auxiliar de carga e descarga, uma para auxiliar de farmácia, uma para auxiliar de logística, duas para auxiliar de armazém, uma para enfermeiro consultor educacional, uma para estofador e uma para motorista (Linhares). Os interessados podem fazer o cadastro no site www.centerrh.com.br.
Sistema Findes
Ao todo, são seis oportunidades para a Grande Vitória e cidades do interior do Estado. Há ainda contratações com prazo determinado. As vagas podem ser conferidas no site findes.com.br. Para o Senai, as chances são para Analista de TI PL(2) e consultor (1). O salário é de R$ 3.252,58 e R$ 4.806,69, respectivamente. No Sesi, as chances são para analista de produtos SR (1), instrutor de cursos livres (1) para Colatina) e secretário executivo (1). O salário pode chegar a R$ 3.955,06.
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