Últimos dias para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Viana

Para o quadro geral e o magistério, o prazo termina na próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro. Já para a área da saúde, os interessados têm até o dia 15 de janeiro para garantir a participação

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 12:41

Fachada da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Viana terminam na próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro. Ao todo, são 427 vagas, distribuídas pelo quadro geral (159) e magistério (268). Os salários podem chegar a R$ 6,6 mil.



O atendimento aos candidatos ocorre até as 16 horas, no site do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, empresa responsável pelo certame.

A prefeitura também divulgou um terceiro edital, com 60 vagas para agente de combate às endemias (20) e agente comunitário de saúde (4). Entretanto, o prazo para se inscrever, neste caso, segue até 15 de janeiro, no mesmo endereço eletrônico citado acima.

Vagas

487 vagas, distribuídas por três editais:

Edital 01

Assistente Administrativo (20)

Assistente de Educação Básica (130)

Analista em Gestão Pública - Contador (3)

Analista em Tecnologia da Informação (1)

Auditor de Controle Interno - Direito (1)

Auditor de Controle Interno - Ciências Contábeis (1)

Auditor de Controle Interno - Engenharia Civil (1)

Auditor Fiscal de Defesa do Consumidor (1)

Assistente Social (1)

Salário

Variam de R$ 1.776,50 a R$ 6.270.

Edital 02

Professor de Educação Básica I - Educação Infantil (PEB I) (70)

Professor de Educação Básica II - Ensino Fundamental Anos Iniciais (PEB II) (70)

Professor de Educação Básica III - Ensino Fundamental Anos Finais (PEB III) - Artes (17)

Professor de Educação Básica III - Ensino Fundamental Anos Finais (PEB III) - Educação Física (9)

Professor de Educação Básica III - Ensino Fundamental Anos Finais (PEB III) - Língua Portuguesa (14)

Professor de Educação Básica III - Ensino Fundamental Anos Finais (PEB III) - Matemática (10)

Professor de Educação Básica III - Ensino Fundamental Anos Finais (PEB III) - História (5)

Professor de Educação Básica III - Ensino Fundamental Anos Finais (PEB III) - Geografia (4)

Professor de Educação Básica III - Ensino Fundamental Anos Finais (PEB III) - Ciências (6)

Professor de Educação Básica III - Ensino Fundamental Anos Finais (PEB III) - Inglês (3)

Professor de Educação Básica IV - Educação Especial (PEB IV) (30)

Pedagogo (30)

Salário

R$ 3.200 (subsídio inicial)

R$ 3.680 (especialização)

R$ 4.784 (mestrado)

R$ 6.697 (doutorado)

Edital 03

NÍVEL MÉDIO

Agente de combate às endemias (20)

Agente comunitário de saúde (40)

Salário

R$ 3.172,62

Inscrições

Para o quadro geral e o magistério, o atendimento ocorre de 2 de dezembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026, no site do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, empresa responsável pelo certame. Já o prazo para se inscrever para agente de combate à endemias e agente comunitário de saúde termina no dia 15 de janeiro, no mesmo endereço eletrônico citado acima.

Taxa de inscrição

R$ 66,50 para os cargos de nível médio

R$ 95 para os cargos de nível superior

Quando serão as provas?

As provas para os cargos de níveis médio, superior e magistério serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026, enquanto que para agentes de endemias e comunitários em 1º de março de 2026.

