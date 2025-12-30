Últimos dias para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Viana

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 12:41
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Viana terminam na próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro. Ao todo, são 427 vagas, distribuídas pelo quadro geral (159) e magistério (268). Os salários podem chegar a R$ 6,6 mil.
O atendimento aos candidatos ocorre até as 16 horas, no site do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, empresa responsável pelo certame.
A prefeitura também divulgou um terceiro edital, com 60 vagas para agente de combate às endemias (20) e agente comunitário de saúde (4). Entretanto, o prazo para se inscrever, neste caso, segue até 15 de janeiro, no mesmo endereço eletrônico citado acima.
487 vagas, distribuídas por três editais:
Salário
Variam de R$ 1.776,50 a R$ 6.270.
Para o quadro geral e o magistério, o atendimento ocorre de 2 de dezembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026, no site do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, empresa responsável pelo certame. Já o prazo para se inscrever para agente de combate à endemias e agente comunitário de saúde termina no dia 15 de janeiro, no mesmo endereço eletrônico citado acima.
As provas para os cargos de níveis médio, superior e magistério serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026, enquanto que para agentes de endemias e comunitários em 1º de março de 2026.
