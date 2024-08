Saúde

Últimos dias para se inscrever no concurso com 375 vagas da Prefeitura da Serra

Remuneração varia de R$ 1.485 a R$ 7.808,38, de acordo com o cargo; interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 6 de agosto, no site do Idcap

Prefeitura da Serra vai contratar servidores da área da Saúde. (Divulgação | PMS)

Os interessados em trabalhar na área da Saúde municipal deve ficar atento. Isso porque as inscrições para o concurso público da Prefeitura da Serra terminam às 23h59 desta terça-feira, dia 6 de agosto. A oferta é de 375 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.485 a R$ 7.808,38.

O atendimento aos candidatos ocorre no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 65 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 85 para os de ensino superior.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 8 de setembro.

Confira detalhes do edital

VAGAS

375

CARGOS

Auxiliar de saúde bucal (30)

Técnico em enfermagem (60)

Técnico em saúde bucal (1)

Técnico de laboratório (1)

Cirurgião dentista - clínico geral (20)

Cirurgião dentista - odontopediatria (6)

Cirurgião dentista - bucomaxilofacial (1)

Cirurgião dentista - endodontia (1)

Cirurgião dentista - pacientes com necessidades especiais (1)

Cirurgião dentista - periodontia (1)

Cirurgião dentista - prótese dentária (1)

Enfermeiro 30 horas (3)

Enfermeiro 40 horas (30)

Epidemiologista (1)

Farmacêutico 30 horas (5)

Farmacêutico 40 horas (25)

Fonoaudiólogo (6)

Fisioterapeuta (6)

Médico cirurgião geral (5)

Médico alergista adulto (1)

Médico alergista pediátrico (1)

Médico angiologista (1)

Médico geriatra (5)

Médico ginecologista obstetra (20)

Médico hematologista (1)

Médico mastologista (1)

Médico nefrologista (1)

Médico ortopedista (3)

Médico clínico geral (50)

Médico pediatra (40)

Médico cardiologista adulto (6)

Médico cardiologista pediátrico (1)

Médico dermatologista (8)

Médico endocrinologista adulto (6)

Médico endocrinologista pediátrico (1)

Médico gastroenterologista (2)

Médico infectologista (2)

Médico neurologista adulto (3)

Médico neurologista pediátrico (3)

Médico otorrinolaringologista (3)

Médico pneumologista adulto (1)

Médico pneumologista pediátrico (1)

Médico psiquiatra (5)

Médico urologista (2)

Médico reumatologista (2)

Musicoterapeuta (1)

SALÁRIO



A remuneração varia de R$ 1.485 a R$ 1.980 para os cargos de níveis médio e técnico de R$ 3.904,19 a R$ 7.808,38 para os de nível superior.

INSCRIÇÕES

Até as 23h59 de 6 de agosto de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de participação é de R$ 65 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 85 para os de ensino superior.

ETAPAS

O concurso contará com provas objetivas e discursivas, para todos os cargos. Para as funções de nível superior, haverá também avaliação de títulos

QUANDO SERÃO AS PROVAS?

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 8 de setembro.

O QUE CAI NA PROVA?

Os testes contarão com questões de:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal

Informática Básica

Saúde Pública

Conhecimentos Específicos

VALIDADE

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período.

