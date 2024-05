Nível superior

TSE divulga edital de concurso com 389 vagas; salário chega a R$ 13 mil

Oportunidades são para os cargos de técnico e analista judiciários; inscrições podem ser feitas de 4 de junho a 18 de julho. Provas serão aplicadas em setembro

Concurso oferce vaga para o TRE do Espírito Santo. (Carlos Alberto Silva)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quarta-feira (29) o edital de abertura do concurso público com 389 vagas imediatas para os cargos de técnico e analista judiciários, todos de nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. O salário pode chegar a R$ 13.994,78.

As oportunidades são para trabalhar na sede do órgão, em Brasília, e nos 26 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Somente o TRE do Tocantins não participa da seleção por ainda ter edital em validade.

As inscrições poderão ser feitas de 4 de junho a 18 de julho, pelo site do Cebraspe, organizador do concurso. As provas serão aplicadas no dia 22 de setembro.

Saiba mais sobre o concurso do TSE

VAGAS

389, distribuídas pelos cargos de técnico e analista judiciários.

O concurso tem 33% das vagas reservadas às cotas, das quais 20% para pessoas negras; 10% para pessoas com deficiência; e 3% para pessoas indígenas.

CARGOS

Técnico judiciário

Área administrativa: 207 vagas imediatas + CR;

Área Administrativa - agente de Polícia Judiciária: 11 vagas imediatas + CR; e

Apoio especializado - Programação de Sistemas: 55 vagas + CR.

Analista judiciário

Área Judiciária: 43 vagas imediatas + CR;

Área Administrativa: 9 vagas imediatas + CR;

Área Administrativa - Contabilidade: 5 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Arquitetura: CR;

Apoio especializado - Biblioteconomia: 1 vaga imediata + CR;

Apoio especializado - Enfermagem: 1 vaga imediata + CR;

Apoio especializado - Engenharia Civil: 4 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Engenharia Elétrica: 2 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Engenharia Mecânica: 3 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Estatística: 5 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Medicina (Clínica Médica): 2 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Medicina (Psiquiatria): 1 vaga imediata + CR;

Apoio especializado - Medicina do Trabalho: 1 vaga imediata + CR;

Apoio especializado - Odontologia: 1 vaga imediata + CR;

Apoio especializado - Psicologia: 2 vagas imediatas + CR;

Apoio especializado - Serviço Social: 1 vaga imediata + CR; e

Apoio especializado - Tecnologia da Informação: 32 vagas imediatas + CR.

VAGAS PARA O ES

Para a unidade do Espírito Santo, foram destinadas novo vagas, em 14 cargos:

Analista judiciário - área: administrativa - especialidade: contabilidade (1)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: arquivologia (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: biblioteconomia (1)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: engenharia civil (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: estatística (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: medicina do

trabalho (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: odontologia (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: psicologia (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: serviço social (cadastro)

Analista judiciário - área: apoio especializado - especialidade: tecnologia da

informação (1)

Analista judiciário - área: judiciária (2)

Técnico judiciário - área: administrativa (1)

Técnico judiciário - área: administrativa - especialidade: agente da polícia

judicial (cadastro)

Técnico judiciário - área: apoio especializado - especialidade: programação de

sistemas (1)

QUAL É O SALÁRIO?

Os salários variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78.

Os servidores ainda têm direito a assistência pré-escolar; e assistência médica e odontológica (participação da União).

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 4 de junho até as 18 horas de 18 de julho, no site do Cebraspe, banca organizadora da seleção.

Será possível se inscrever em até dois cargos, sendo um de técnico judiciário e outro de analista judiciário, cujas provas serão aplicadas em turnos distintos.

Na hora de se inscrever, o candidato poderá optar pelo Tribunal Eleitoral ao qual concorrerá, podendo ser em órgãos distintos para cada um dos cargos objeto de opção.

TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de participação é de R$ 85 para técnico judiciário e R$ 130 para analista judiciário.

ISENÇÃO

Podem pedir isenção do valor os candidatos membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea. O prazo para pedir o benefício é o mesmo da inscrição.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 22 de setembro em turnos distintos.

ETAPAS

Prova objetiva para todos os cargos;

Prova discursiva (somente para analista judiciário);

Teste de aptidão física (somente agente da Polícia Judicial); e

Avaliação de títulos (somente para analista judiciário).

COMO SERÃO AS PROVAS

Na parte objetiva, os candidatos deverão responder a 120 questões, no estilo certo e errado, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Já a avaliação discursiva para analista judiciário contará com a redação de um texto dissertativo de até 30 linhas a respeito de temas relacionados aos Conhecimentos Específicos do cargo/área/especialidade.

