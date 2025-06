Carreira pública

Sete processos seletivos abertos com salários de quase R$ 6 mil no ES

Podem concorrer aos cargos temporários candidatos de todos os níveis de escolaridade; confira a lista completa com as datas e os editais

Publicado em 2 de junho de 2025 às 11:53

Correção 02/06/2025 - 13:05hrs O salário máximo pago nas seleções do Espírito Santo é de quase R$ 6 mil e não como foi informado anteriormente. O título foi corrigido.

Pelo menos sete processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais temporários em diversos órgãos. >

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado, com duas vagas para o cargo de técnico de nível superior. As chances são para as áreas de ciências contábeis e ciências econômicas. Os ganhos chegam a R$ 5.589, mais auxílio-alimentação de R$ 800. Os interessados têm até o dia 9 de junho para garantir a participação na seleção. >

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para a seleção de professor psicopedagogo temporário. O atendimento aos candidatos ocorre nos dias 4 e 5 de junho. >

O Consórcio da Região Polo Sul vai contratar três profissionais de nível médio, com remuneração de até R$ 2.517. As chances são para assistente administrativo, auxiliar de farmácia e motorista. O prazo para se inscrever segue até 3 de junho. >

Em Alto Rio Novo, município que fica no Sul do Estado, lançou edital para contratar seis profissionais temporários de todos os níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 2.914. As inscrições podem ser feitas de 9 a 13 de junho. >

