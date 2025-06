166 editais

PF, Marinha e João Neiva: mais de 25 mil vagas abertas em concursos e seleções

Oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 32 mil mensais; confira a lista completa

Publicado em 1 de junho de 2025 às 17:45

Polícia Federal terá novos servidores em breve Crédito: Polícia Federal/Divulgação

Pelo menos 166 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 25.800 vagas efetivas e temporárias. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 32.350. >

As oportunidades estão disponíveis em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos. >

As inscrições para o concurso público da Polícia Federal seguem até o dia 13 de junho. São 1.000 vagas para cargos de nível superior, sendo 120 postos para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas. A remuneração chega a R$ 26,8 mil. >

A Marinha do Brasil anunciou a abertura do concurso de admissão ao Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças. São 400 oportunidades para candidatos que tenham entre 18 e 25 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2026 e tenham concluído ou estarem em fase de conclusão do curso técnico de nível médio. Os interessados podem se inscrever de 2 a 15 de julho. >

>

A corporação também lançou edital com 374 vagas para admissão às Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. As oportunidades são voltadas para quem tem o ensino médio e idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos. As inscrições terminam nesta segunda-feira, dia 2 de junho. >

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para a seleção de professor psicopedagogo temporário. O atendimento aos candidatos ocorre nos dias 4 e 5 de junho. >

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado, com duas vagas para o cargo de técnico de nível superior. As chances são para as áreas de ciências contábeis e ciências econômicas. Os ganhos chegam a R$ 5.589. Os interessados têm até o dia 9 de junho para garantir a participação na seleção. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta