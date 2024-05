Mais de 4.000 vagas

Saem locais de prova do concurso público da Caixa

Os testes terão a duração de cinco horas e serão realizados das 13h às 18h (horário de Brasília). Os portões dos locais de prova ficarão abertos das 11h30 às 12h30

Os candidatos inscritos no concurso público da Caixa Econômica Federal já podem conferir os locais onde farão as provas no próximo domingo, dia 26 de maio. Os testes terão a duração de cinco horas e serão realizados das 13h às 18h (horário de Brasília).

Os exames objetivos e discursivos serão aplicados em todos os estados, exceto no Rio Grande do Sul (devido aos estragos causados pelas chuvas). No Espírito Santo, os testes ocorrem em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória.

A consulta é individual e os participantes devem fazer o login utilizando o CPF e senha cadastrados. Clique aqui para consultar os locais de prova.

A orientação da organizadora é que os candidatos cheguem com antecedência. Os portões dos locais de prova ficarão abertos das 11h30 às 12h30.

O concurso oferece um total de 4.050 vagas, distribuídas pelos cargos de técnico bancário novo, tecnologia da informação, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. A remuneração varia de R$ 5.575,54 a R$ 16.728,80.

De acordo com a Fundação Cesgranrio, empresa responsável pelo certame, foram registradas mais de 1,2 milhão de participações. No Espírito Santo, foram 14.340 pessoas.

Total de inscritos no ES

Técnico bancário novo

Cachoeiro de Itapemirim (2.477)

Colatina (2.734)

Vitória (9.095)

Médico do Trabalho

Vitória (34)

Como serão as provas?

Para os cargos de nível médio, os exames serão compostos por 60 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 35 Específicos. A prova discursiva contará com uma redação no tipo dissertativo-argumentativo, com base em tema que será proposto pela banca organizadora.

Já para os cargos de médico e engenheiro do trabalho, os candidatos terão que responder 70 questões, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 40 Específicos.

