895 vagas

Provas do concurso da Serra serão aplicadas em julho; veja como se preparar

Exames objetivos e discursivos serão aplicados em dois turnos, de acordo com o cargo escolhido pelo candidato; inscrições começam no dia 21 de maio

3 min de leitura min de leitura

Candidata estuda para prova de concurso. (Freepík)

As provas objetiva e discursiva do concurso público para professores da Prefeitura da Serra serão aplicadas no dia 28 de julho. Os exames acontecem pela manhã e à tarde, com os candidatos distribuídos de acordo com o cargo escolhido.

E faltando um pouco mais de 60 dias para os testes, os interessados já podem acelerar os estudos, aproveitando para elaborar um plano de estudo cuidadoso. A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, orienta que o ideal é fazer um planejamento, com a definição de quantidade de dias para cada matéria a ser estudada.

“É importante levar em consideração o histórico de conhecimento agregado do candidato em cada uma delas e a quantidade de questões de cada disciplina, pontuando que Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Conhecimentos Gerais (Atualidades) e Informática Básica terão 5 questões cada, com peso 2,0. Já Conhecimentos Pedagógicos e Legislação serão 10 questões com peso 2,5 e, por fim, Conhecimentos Específicos também com 10 questões e peso 3,5, totalizando 100 pontos, no máximo”, comenta.

Ela explica ainda que os fins de semana devem ser utilizados para revisão do conteúdo já estudado, lembrando de ajustar o plano de estudo de acordo com a disponibilidade de tempo e capacidade de absorção de conteúdo.

Outra dica pontuada por Ivone é que o candidato deve ler cuidadosamente o edital para entender os requisitos, o formato da prova, e os conteúdos que serão cobrados, ressaltando que é possível o candidato fazer mais de uma inscrição, desde que os cargos não tenham prova no mesmo horário, o que aumenta muito a chance de competitividade, uma vez que poderá concorrer a dois cargos diferentes.

“A banca Idcap é do Espírito Santo e já tem um interessante acervo de questões anteriores, inclusive para a área de educação, o que deve ser aproveitado pelo candidato. Os interessados devem resolver o máximo de questões que puder das matérias contidas no edital, não se descuidando do treino específico para a prova discursiva, que será aplicada a todos os candidatos de todos os cargos e consistirá na elaboração de texto dissertativo-argumentativo com base em tema formulado pela Banca Examinadora”, lembra a diretora.

O professor do Gran Concursos, Eduardo Cambuy, acredita que a concorrência deve ser grande, como ocorre em certames da área da Educação.

“Se adaptar à prova e entender a linguagem dela, é o maior desafio para quem é especializado e faz esse tipo de exame. O professor sabe exatamente o que responder, mas não compreende como colocar este conhecimento no papel. Muitos acabam sendo eliminados justamente por causa disso”, aponta Cambuy.

SOBRE O CONCURSO

O concurso da Prefeitura da Serra oferece 895 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Há ainda reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%) e 30% para negros.

As inscrições poderão ser feitas de 21 de maio a 23 de junho, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pela seleção.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta