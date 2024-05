Novo prazo para pedir devolução de taxa do concurso da Prefeitura da Serra

Certame de 2020 havia sido suspenso pelo município por conta da pandemia, mas foi cancelado em definitivo no ano passado. Solicitações devem conter número da conta e do CPF

Segundo informações da prefeitura, dentro de 15 dias será aberto um novo prazo de solicitações, portanto no final de maio. A cada 30 dias aberto o sistema é fechado novamente para verificação da documentação enviada pelos participantes. Após as tratativas, um novo prazo pode ser reaberto a cada 30 dias.

O concurso da Prefeitura da Serra foi lançado em 2020, mas pouco antes da aplicação das provas objetivas foi suspenso por conta da pandemia. Em 2021, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) fez uma série de questionamentos sobre a contratação do Instituto AOCP, empresa responsável pelo certame na época. A decisão de anular o concurso foi tomada em agosto de 2023. A oferta era de 1.150 vagas e atraiu mais de 50 mil candidatos.

Por meio do Decreto nº 4973/23, o município definiu as regras para ressarcir os valores pagos a título de inscrição. Em um primeiro momento, foi concedido o prazo de 60 dias para que os candidatos apresentassem o requerimento.

Para aqueles que apresentaram todas as informações no documento, foram realizados os encaminhamentos pertinentes ao ressarcimento. Entretanto, a prefeitura informou que muitos candidatos apresentaram requerimento com dados equivocados ou divergentes e outros não formalizaram o requerimento no prazo estipulado na normativa.