Ministério Público do ES vai abrir edital para contratar novos servidores

Informação foi confirmada nesta terça-feira (28) pelo procurador-geral de Justiça, Francisco Berdeal, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta

Sede do Ministério Público do Espírito Santo. (Carlos Alberto Silva)

João Barbosa Repórter / [email protected]

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai lançar, daqui a 60 dias, um edital para a contratação de servidores para cargos efetivos. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (28), pelo procurador-geral de Justiça, Francisco Berdeal, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.

Segundo Berdeal, a contratação visa ao reforço da estrutura do Ministério Público no Estado. A reportagem entrou em contrato com a assessoria do MPES a respeito do número de vagas que serão abertas no concurso, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

“Estamos preparando o Ministério Público para o presente e para o futuro. Nós estamos em 80 sedes, atendendo à população de Pedro Canário (na Região Norte) a Apiacá (na Região Sul). Por isso, é necessário que haja uma estrutura de apoio ao promotor de Justiça, que, em última instância, é aquele que defende os direitos do cidadão”, disse o procurador-geral, afirmando que a contratação é uma necessidade fundamental para a instituição.

Trabalho integrado

No cargo desde o início de maio, Francisco Berdeal afirma que seu trabalho será voltado para uma integração entre o Ministério Público e as forças de segurança do Estado. Citando o tiroteio no bairro Jaburuna, em Vila Velha, ocorrido na madrugada de segunda-feira (27), o procurador-geral apontou para planos de ação do MPES contra o crime organizado.

“Hoje, através do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), temos um trabalho muito forte de cooperação com as agências policiais, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil e também com outros Ministérios Públicos do Brasil”, disse.

“A integração é feita através do diálogo permanente entre as instituições. Vamos fazer trabalhos e operações conjuntas porque nós temos a criminalidade como um inimigo em comum”, complementou Berdeal.

