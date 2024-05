4.050 vagas

Concurso da Caixa: saem gabaritos das provas do último domingo

Candidatos podem entrar com recurso contra as respostas até esta terça-feira (28); resultado está previsto para ser divulgado no dia 4 de julho

Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha . (Vitor Jubini)

Os candidatos que fizeram as provas do concurso público da Caixa Econômica Federal no último domingo (26) já podem conferir os gabaritos preliminares. Os testes foram realizados em todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul.

Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso até esta terça-feira (28). Os interessados devem acessar o link e realizar a solicitação, conforme orientação disponível no edital.

As respostas foram liberadas pela Fundação Cesgranrio, empresa responsável pelo certame.

Os pedidos serão avaliados pela banca organizadora e os pontos de possíveis questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos. O resultado das provas objetivas e as notas preliminares da redação estão previstos para serem divulgados no dia 4 de julho.

O concurso da Caixa visa preencher 4.050 vagas e conta com a participação de mais de 1,2 milhão de candidatos, dos quais 14.340 no Espírito Santo. As oportunidades são para cargos de técnico bancário, técnico bancário TI, médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho.

