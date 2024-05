Cena de guerra: vídeo mostra tiroteio com morte em Jaburuna

Ataque aconteceu em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (27); câmera flagrou homens chegando de carro e já disparando

O ataque a tiros que terminou com um morto e um ferido em Jaburuna, Vila Velha , foi gravado por câmeras de monitoramento. As imagens mostram o que parece até uma cena de guerra: são pelo menos cinco homens armados disparando diversas vezes, durante a madrugada desta segunda-feira (27) — confira acima .

O vídeo mostra o grupo de atiradores chegando em um carro preto. Eles começam a disparar contra um rapaz que estava na rua, com uma capa de chuva amarela. Ele é atingido, mas consegue correr. Depois, mais tiros, desta vez na direção dos criminosos que chegaram no veículo.

Três deles correm pela rua e dois se abrigam dentro do carro preto. Um dos que correu cai ao lado de um automóvel que estava estacionado na rua. Ele é o que morreu. Os tiros continuam. Um dos bandidos que estava abrigado no carro foge e os disparos não param.

O quinto deles, que ainda estava escondido no veículo, também sai correndo pela rua. O carro preto fica abandonado, cheio de perfurações.

Mas, afinal, o que aconteceu? De acordo com a Polícia Civil, após os criminosos de carro chegarem disparando, traficantes de Jaburuna revidaram. Um homem em situação de rua, de 27 anos, foi atingido e socorrido para o hospital. O que morreu no local é um dos bandidos que chegaram no veículo preto.