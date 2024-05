Governo do ES contrata novos assistentes administrativos

Inscrições podem ser feitas até 17 de junho; processo seletivo contará com prova objetiva, que será aplicada no dia 21 de julho. Veja como participar

O governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo público simplificado para a contratação de novos assistentes administrativos. Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio completo e domínio do pacote Office.

A remuneração é de R$ 1.913,82, para carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados vão trabalhar nos órgãos do Poder Executivo estadual como terceirizados e serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A., regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de junho de 2024, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , empresa responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 59.

O processo seletivo dos candidatos será feito por meio de prova objetiva, que será aplicada no dia 21 de julho de 2024, no município escolhido no ato de inscrição. O teste contará com provas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática. Ao todo, serão 30 questões.