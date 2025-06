CNU

Enem dos Concursos: publicada autorização com mais de 2 mil vagas

O edital do certame está previsto para ser publicado em julho. As oportunidades serão destinadas a 24 órgãos federais, entre eles do INSS

Publicado em 3 de junho de 2025 às 08:38

Provas de concurso público Crédito: jannoon028/ Freepik

O governo federal vai abrir 2.041 vagas no novo Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como Enem dos Concursos. A autorização foi publicada nesta terça-feira (3) no Diário Oficial da União para diversas carreiras. O edital do certame está previsto para ser publicado em julho. >

As oportunidades serão destinadas a 24 órgãos federais e para cargos de níveis médio e superior. Entre os postos, 300 vagas são para o cargo de analista do seguro social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).>

Os cargos autorizados nesta terça-feira (3), somam-se aos órgãos que já tinham a autorização do Ministério da Gestão e que também estarão no Concurso Nacional Unificado, como é o caso da Fundação Biblioteca Nacional, do Ministério da Fazenda, da Fundação Palmares, da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), da Funarte, do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e do Ministério da Saúde.>

Confira a distribuição das vagas

Agência Nacional do Cinema (Ancine)

Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual (10)

Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual (10) >

>

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural (15)

Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural (35)

Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural (16) >

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Técnico em Regulação de Aviação Civil (70) >

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (50) >

Agência Nacional de Mineração (ANM)

Técnico em Atividades de Mineração (80) >

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Técnico em Regulação de Saúde Suplementar (20) >

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (30) >

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres (50) >

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária (14) >

Imprensa Nacional

Engenheiro (4)

Técnico em Comunicação Social (10) >

Ministério das Cidades

Arquiteto (3)

Contador (2)

Engenheiro (10) >

Comando da Aeronáutica

Pesquisador (35)

Tecnologista (50)

Contador (5) >

Comando do Exército

Analista de Tecnologia Militar (1)

Engenheiro de Tecnologia Militar (5)

Assistente Social (5)

Enfermeiro (30)

Médico (10)

Nutricionista (5)

Psicólogo (5)

Pesquisador (20)

Tecnologista (50) >

Comando da Marinha

Enfermeiro (5)

Médico (65)

Técnico em Comunicação Social (5)

Analista de Tecnologia Militar (2)

Engenheiro de Tecnologia Militar (20)

Pesquisador (10)

Tecnologista (33) >

Hospital das Forças Armadas

Especialista em Atividades Hospitalares (50)

Médico (50)

Técnico em Atividades Médico-Hospitalares (30) >

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Contador (4)

Engenheiro Agrônomo (60) >

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Analista I (33)

Técnico I (27) >

Ministério da Pesca e Aquicultura

Arquiteto (1)

Contador (1)

Engenheiro (30)

Estatístico (1) >

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro)

Analista em Ciência e Tecnologia (15)

Pesquisador (10)

Tecnologista (40) >

Ministério do Turismo

Arquiteto (1)

Engenheiro (2)

Estatístico (3)

Contador (2) >

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Assistente Social (cadastro de reserva)

Médico (cadastro de reserva)

Psicólogo (cadastro de reserva)

Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico (250)

Analista Técnico de Defesa e Justiça (250) >

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

Pesquisador (5)

Tecnologista (27)

Analista em Ciência e Tecnologia (18) >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta