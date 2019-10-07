30 concursos públicos abertos com salários de até R$ 30 mil

Haverá aplicação de provas em todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 30 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.

Os salários chegam a R$ 30.404,42 no Ministério Público de Minas Gerais e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) tem mais de 2,6 mil vagas para profissionais de nível médio e superior de escolaridade. A remuneração chega a R$ 3.100,00, e as inscrições vão até o dia 15 de outubro.

No Espírito Santo, a Prefeitura de Vitória está com três seleções abertas, sendo uma na área de Educação e duas na Saúde. Para professores, as inscrições terminam nesta segunda-feira (7), enquanto para que para a seleção da Saúde segue até o dia 30 de outubro.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

1 - Prefeitura de Vitória (ES)

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Vitória. A seleção vai preencher 172 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para Professores da Educação Básica I, Educação Básica II, Educação Básica III - Ciências, Artes, Educação Física, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Matemática e Professor de Educação Básica IV em Função Pedagógica. Todas as funções serão exercidas em jornadas de 25h semanais e remuneração de R$ 2.099,41. Inscrições: até 7 de outubro de 2019, no site www.ibade.org.br . O valor da taxa de participação é de R$ 57,00.

2 - Prefeitura de Linha Nova (RS)

A Prefeitura Municipal de Linha Nova (RS) abriu concurso com oportunidades para profissionais de nível superior. Há vagas para os cargos de: Médico (2); Médico Ginecologista e Obstetra (1); Professor - Educação Infantil. Em regime de trabalho de 08h a 40h semanais, os profissionais contratados farão jus à remuneração que varia de R$ 2.332,68 a R$ 9.330,72. Inscrições: até 7 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.unars.com.br . O valor da taxa a ser paga é de R$ 44,59.

3 - Prefeitura de Vila Pavão

A Prefeitura de Vila Pavão divulgou outro edital de processo seletivo. Desta vez, as chances são para contratar profissionais de nível superior, médio completo, ensino fundamental completo e incompleto para atuarem em diversas áreas e ainda agentes comunitários de saúde com salários que variam de R$ 998, mais ticket alimentação de R$ 300,00 a R$ 10.544,69 mais ticket alimentação de R$ 300,00. Inscrições: De 8 a 10 de outubro no auditório do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que fica na Rua Alberto Wutke, 55, bairro Ondina, Vila Pavão, das 8h às 16h.

4 - Prefeitura de São João Batista do Gloria (MG)

A Prefeitura de São João Batista do Glória (MG) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 54 vagas, além da formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental completo e incompleto, médio completo, técnico e superior completo. A remuneração e a jornada de trabalho, os candidatos que forem efetivados terão o vencimento entre R$ 998,09 a R$ 10.730,08 com carga horária de 20h a 40h semanais. Inscrições: até o dia 11 de outubro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.aptarp.com.br , a taxa de participação é de R$ 40,00 a R$ 100,00.

5 - Prefeitura de Uberlândia (MG)

Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Uberlândia, cidade localizada no Estado de Minas Gerais (MG). A oferta é de 1.778 vagas mais cadastro reserva, sendo 89 cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, além de 1.188 vagas para profissionais da área educacional. Os salários variam de R$ 1.345,10 a R$ 4.867,09. Inscrições: até 11 de outubro de 2019, através do site da Fundep - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. As taxas custam R$ 50 para concorrer aos cargos de nível fundamental; R$ 70 para cargos de nível médio; e para quem tem curso superior a inscrição é de R$ 100.

6 - Ministério Público de Minas Gerais

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP - MG) divulgou a abertura do novo Concurso Público destinado ao preenchimento de 50 vagas de Promotor de Justiça Substituto. Os requisitos necessários para que ocorra a ocupação da função é ter concluído o nível superior em Direito, ter, no mínimo, três anos de prática de atividade jurídica exercida após a conclusão do curso, no ato da inscrição definitiva. A remuneração é de R$ 30.404,42. Inscrições: podem ser feitas até 11 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br . A taxa de participação é de R$ 304,00.

7 - Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás abriu concurso com 500 vagas para o cargo de agente de segurança prisional. O candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 4.891,25 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, preferencialmente no regime de plantão. Inscrições: até 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://www.iades.com.br

8 - Prefeitura de São José dos Campos (SP)

A Prefeitura de São José dos Campos abriu concurso público para preenchimento de 24 vagas nas áreas de educação, saúde e administrativa. Os salários variam de R$ 1.870,29 a R$ 8.781,07, conforme a função. As taxas de inscrição têm valor de R$ 17,75 a R$ 82,00. Inscrições: até 14 de outubro de 2019, no site www.vunesp.com.br

9 - IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar 2.658 temporários para trabalhar no Censo Demográfico 2020. Do total de oportunidades, 55 são para atuar no Espírito Santo. A oferta é de 1.343 vagas são para o cargo de coordenador censitário subárea e 1.315 para agente censitário operacional. No ES, são 22 e 32 oportunidades, respectivamente. A função de agente pede nível médio e a de coordenador exige nível superior e além da carteira de habilitação a partir da categoria "B". As remunerações são de R$ 1.700 para agente censitário e R$ 3.100 para coordenador. Inscrições: até as 14 horas do dia 15 de outubro, no site fgvprojetos.fgv.br . As taxas serão de R$ 42,50 para agente e R$ 58 para coordenador.

10 - Prefeitura de Astorga (PR)

A Prefeitura Municipal de Astorga (PR) abriu concurso com 36 vagas para cargos de níveis Médio/ Técnico e Superior. A carga horária de trabalho é de 20h a 40h semanais com salário variando no valor de R$ 1.028,67 a R$ 10.286,53 conforme o cargo escolhido pelo candidato. Inscrições: até as 23h59 do dia 15 de outubro de 2019, no site www.fundacaofafipa.org.br

11 - Prefeitura de Goiânia (GO)

A Prefeitura de Goiânia, capital de Goiás, está com inscrições para o concurso público que vai preencher 1.030 vagas em diversos cargos, em regime temporário. Do total de oportunidades, 406 são para quem possui ensino fundamental incompleto, 390 para ensino médio e 234 para nível superior, com remunerações iniciais que variam de R$ 1.051,49 a R$ 4.788,65, com jornada de trabalho de 20 horas a 60 horas/aula semanais. Inscrições: até 15 de outubro no site www.concursos.goiania.go.gov.br

12 - Prefeitura de Alto Rio Novo

A Prefeitura de Alto Rio Novo, município que fica na região Noroeste do Estado, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil. As oportunidades são para os cargos de médico, farmacêutico, odontólogo, técnico em radiologia, auxiliar consultório odontológico, técnico agrícola e engenheiro agrônomo. Inscrições: de 10 a 16 de outubro de 2019, no Protocolo Geral da prefeitura, que fica na Rua Paulo Martins, 266, Bairro Santa Bárbara. O atendimento ocorre das 12h às 18h (segunda-feira a quinta-feira) e das 7h às 13h (sexta-feira).

13 - Defensoria Pública do Amazonas

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE - AM) está com inscrições abertas para o concurso que visa selecionar profissionais de níveis médio e superior. São disponibilizadas oportunidades para o cargo de Analista Jurídico de Defensoria, especificamente na especialidade de Ciências Jurídicas (5) e também de Assistente Técnico de Defensoria - Assistente Técnico Administrativo (5). A remuneração varia de R$ 3.531,85 a R$ 6 mil. Inscrições: no site www.concursosfcc.com.br , até as 14h do dia 16 de outubro de 2019. A taxa varia de R$ 85,00 a R$ 110,00.

14 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de professor do magistério superior. A remuneração varia de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, de acordo com a titulação do candidato. Ao todo são três editais e os aprovados serão lotados no Centro de Ciências da Saúde - Departamento de Enfermagem; Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Ciências Humanas e Naturais - Departamento de Ciências Sociais. Inscrições: até 16 de outubro, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250.

15 - Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória vai contratar cirurgião-dentista e terapeuta ocupacional temporários. Para se inscrever, o candidato precisa ter nível superior e experiência profissional. Os cirurgiões dentistas devem ter exercício profissional de no mínimo 12 meses, enquanto para o terapeuta ocupacional de seis meses. A remuneração para o cirurgião é de R$ 3.198,30, para carga horária de 20 horas semanais, e do terapeuta ocupacional de R$ 2.330,61, para 30 horas. Inscrições: podem ser feitas no endereço eletrônico da prefeitura, das 8h do dia 8 de outubro de 2019 até as 23h59 do dia 17 de outubro de 2019.

16 - Prefeitura de Barrazópolis (PR)

A Prefeitura de Barrazópolis, no Estado do Paraná anuncia a realização de novo Concurso Público para contratar profissionais de níveis médio e superior. Há vagas nos cargos de: Agente Comunitário de Saúde (2), Técnico de Raio X (1), Técnico em Enfermagem (2), Enfermeiro (2), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Medico (3), Médico Ginecologista (1) e Médico Pediatra (1). O salário varia de R$ 1.285,00 a R$ 14.448,43. Inscrições: até 21 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br

17 - Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação temporária de 150 profissionais. As chances são para agentes comunitários de saúde (100) e agentes de combate a endemias (50). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 1.250 para carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos precisam ter o ensino médio. Inscrições: podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de outubro, pelo endereço eletrônico www.institutoacesso.org.br , na página do Processo Seletivo Público. A taxa de inscrição será de R$ 44 em ambos os cargos.

18 - Prefeitura de João Neiva

Estão abertas as inscrições para o concurso que vai preencher três vagas para procurador jurídico e procurador. Os contratados atuarão em regime de 20 horas semanais, referente ao salário que varia de R$ 1.876,32 a R$ 1.876,61, acrescido do ticket alimentação entre R$ 200,00 a R$ 490,23. Inscrições: podem ser realizadas através do site fsjb.edu.br até o dia 23 de outubro de 2019. A taxa é de R$ 100,00.

19 - Ministério Público do Rio de Janeiro

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) divulgou a abertura do novo concurso destinado ao preenchimento de vagas em níveis médio/técnico e superior. As oportunidades são para as funções de Analista do Ministério Público nas especialidades de Administrativo (3) e Processual (8), como aos cargos de Técnico do Ministério Público - Administrativo (6) e Oficial do Ministério Público (1), dentre as oportunidades há aquelas reservadas para pessoas especificadas nos itens do edital. A remuneração varia de R$ 4.382,84 a R$ 7.139,16. Inscrições: até as 16h do dia 24 de outubro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.fgvprojetos.fgv.br . A taxa de participação é no valor de R$ 95,00 a R$ 120,00.

20 - Prefeitura de Belo Jardim (PE)

A Prefeitura de Belo Jardim, no Estado de Pernambuco, está vai abrir concurso público com 370 vagas. As oportunidades contemplam cargos de nível fundamental, médio e superior, com jornadas de 20h a 40h semanais, sendo que em alguns casos o regime equivale a 150h por mês. Os vencimentos iniciais variam de R$ 998,00 a R$ 3.000,00. Inscrições: até 25 de outubro de 2019, no site www.facetconcursos.com.br

21 - Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro divulgou concurso para preencher 50 vagas de juiz substituto. A remuneração é de R$ 30.404,42. Inscrições: até 25 de outubro, no site www.vunesp.com.br . A taxa para participar é de R$ 250.

22 - Assembleia Legislativa do Amapá

A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (ALAP) está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 129 vagas e a formação de cadastro reserva em níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.798,34 a R$ 11.395,01, sendo que existe o auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00. Inscrições: até as 14h dia 30 de outubro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br . A taxa de participação é entre R$ 80,00 a R$ 140,00.

23 - Prefeitura de Vitória

Estão abertas 151 vagas em dois concursos públicos para área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8.143. No primeiro documento, as chances são distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00. Já o segundo edital, conta com nove vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. São seis e três oportunidades, respectivamente. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.250. Inscrições: podem ser feitas até as 23h59 de 30 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação é de R$ 45.

24 - Prefeitura de Viana (MA)

A Prefeitura de Viana, no Maranhão, vai abrir concurso com 338 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Este Concurso que tem validade de dois anos, oferece remunerações entre R$ 998,00 a R$ 5.998,00 para jornada de 20 a 40 horas semanais.Inscrições: Até 31 de outubro de 2019, no site www.crescerconcursos.com.br . As taxas de participação têm valores de R$ 60,00 a R$ 115,00.

25 - Prefeitura de Pelotas (RS)

A Prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para o concurso que vai preencher 375 vagas, além de formar cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 7.107,14. As inscrições começam na próxima quarta-feira (9). Inscrições: O prazo para se inscrever vai até 31 de outubro, no site Legalle Concursos . As taxas variam de R$ 56,96 a R$ 170,88.

26 - Instituto de Gestão e Humanização (GO)

O Instituto de Gestão e Humanização de Goiás (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais. Inscrições: até 1º de novembro de 2019, exclusivamente pelos e-mails [email protected] [email protected] ou [email protected]

27 - Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). A oferta é de três vagas, além de formar cadastro reserva, no cargo de oficial de justiça. A função requer nível médio completo e apresenta salário inicial de R$ 5.639,73, além de gratificação de R$ 845,96, auxílio condução de R$ 845,96 e adicional de risco de vida de R$ 1.973,90, totalizando R$ 9.305,55. Inscrições: até as 16h do dia 5 de novembro de 2019, por meio do site da FGV. A taxa é de R$ 86. FGV

28 - Assembleia Legislativa do Piauí

A Assembleia Legislativa do Piauí abriu concurso público para preencher 41 vagas. Do total de ofertas, 20 são para nível médio e 21 para formação superior. Os salários variam de R$ 2.310,14 para assessor e R$ 4.068,39 para consultor. A jornada de trabalho semanal é de 30 horas para todos os empregos. Inscrições serão recebidas até o dia 6 de novembro de 2019, exclusivamente pela internet, no site da UFPI

29 - Prefeitura de Barra Bonita (SP)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Barra Bonita, no Estado de São Paulo. A oferta é de 18 vagas. Os salários variam de R$ 1.001,72 a R$ 4.407,46. Inscrições: até as 16h do dia 7 de novembro de 2019, no site Cons Cam

30 - Secretaria da Fazenda do Distrito Federal