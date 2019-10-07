Vitória: inscrições para concurso do magistério terminam nesta 2ª

Prefeitura de Vitória abre concurso com 172 vagas para Educação Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

Your browser does not support the audio element. Vitória - inscrições para concurso do magistério terminam nesta segunda-feira

A taxa de inscrição é de R$ 57, que deve ser paga até as 15 horas do dia 8 de outubro de 2019.

Na maioria das vagas, o candidato precisa ter licenciatura plena com habilitação específica na área de atuação. Para as funções de professores de educação básica I e II, os concorrentes, no lugar de Licenciatura Plena em Pedagogia, podem ter Normal Superior.

Para a função pedagógica, o candidato deve ter Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão, Orientação, Administração, Inspeção ou Gestão Escolar.

O concurso contará com provas objetivas e discursivas, previstas para serem aplicadas no dia 27 de outubro de 2019. Haverá ainda avaliação de títulos.

O prazo de validade do presente concurso público é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

CONFIRA AS VAGAS E PRÉ-REQUISITOS

Professor de Educação Básica I - 27 vagas

Professor de Educação Básica II - 50 vagas

Professor de Educação Básica III - Ciências - 4 vagas

Professor de Educação Básica III - Dinamizador de Artes - 4 vagas

Professor de Educação Básica III - Dinamizador de Educação Física - 10 vagas

Professor de Educação Básica III - Educação Artística - 13 vagas

Professor de Educação Básica III - Educação Física - 10 vagas

Professor de Educação Básica III - Geografia - 1 vaga

Professor de Educação Básica III - História - 2 vagas

Professor de Educação Básica III - Língua Inglesa - 6 vagas

Professor de Educação Básica III - Língua Portuguesa - 6 vagas

Professor de Educação Básica III - Matemática - 6 vagas

Professor de Educação Básica IV - Coordenador de Turno - 8 vagas