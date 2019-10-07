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Professores e pedagogos

Vitória: inscrições para concurso do magistério terminam nesta 2ª

Oferta é de 172 vagas; concurso contará com provas objetiva, discursiva e de títulos

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2019 às 13:24
Prefeitura de Vitória abre concurso com 172 vagas para Educação Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo
Vitória - inscrições para concurso do magistério terminam nesta segunda-feira
As inscrições para o concurso público do magistério da Prefeitura de Vitória terminam nesta segunda-feira (7), às 23h59, no site www.ibade.org.br. A oferta é de 172 vagas. O salário é de R$ 2.099,41 para uma carga horária de 25 horas.
A taxa de inscrição é de R$ 57, que deve ser paga até as 15 horas do dia 8 de outubro de 2019.
Na maioria das vagas, o candidato precisa ter licenciatura plena com habilitação específica na área de atuação. Para as funções de professores de educação básica I e II, os concorrentes, no lugar de Licenciatura Plena em Pedagogia, podem ter Normal Superior.
Para a função pedagógica, o candidato deve ter Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão, Orientação, Administração, Inspeção ou Gestão Escolar.
O concurso contará com provas objetivas e discursivas, previstas para serem aplicadas no dia 27 de outubro de 2019. Haverá ainda avaliação de títulos.
O prazo de validade do presente concurso público é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

CONFIRA AS VAGAS E PRÉ-REQUISITOS

Professor de Educação Básica I - 27 vagas
Professor de Educação Básica II - 50 vagas
Professor de Educação Básica III - Ciências - 4 vagas
Professor de Educação Básica III - Dinamizador de Artes - 4 vagas
Professor de Educação Básica III - Dinamizador de Educação Física - 10 vagas
Professor de Educação Básica III - Educação Artística - 13 vagas
Professor de Educação Básica III - Educação Física - 10 vagas
Professor de Educação Básica III - Geografia - 1 vaga
Professor de Educação Básica III - História - 2 vagas
Professor de Educação Básica III - Língua Inglesa - 6 vagas
Professor de Educação Básica III - Língua Portuguesa - 6 vagas
Professor de Educação Básica III - Matemática - 6 vagas
Professor de Educação Básica IV - Coordenador de Turno - 8 vagas
Professor de Educação Básica IV - Em função pedagógica - 25 vagas
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