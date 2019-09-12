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Boa notícia!

Concurso da Prefeitura de Vila Velha é antecipado e terá mais vagas

Oferta será de mais de 1.600 vagas e edital está previsto para outubro. Salários podem chegar a R$ 4.536,00. Contrato com a organizadora foi assinado nesta quinta-feira (12)

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 15:07

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

12 set 2019 às 15:07
Prefeitura de Vila Velha prepara novo concurso para outubro Crédito: Luiz Eduardo Neves/Semcom Vila Velha
O concurso público da Prefeitura de Vila Velha é antecipado e terá mais vagas. De acordo com informações do município, o edital de abertura de certame deve ser publicado em outubro e contará com mais de 1.600 vagas.
Concurso da Prefeitura de Vila Velha é antecipado e terá mais vagas
Os salários podem chegar a R$ 4.536,00, além outros benefícios. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais.
> Prefeitura de Vitória abre concurso com 172 vagas para professores
Inicialmente, o município havia informado que seriam 1.500 vagas e que as regras seriam divulgadas em novembro.
A administração municipal assinou nesta quinta-feira (12) o contrato com o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), que vai promover a seleção para que sejam ocupados cargos efetivos em diversas áreas da prefeitura.
> Prefeitura de Guarapari reabre inscrições de concurso com 94 vagas
Os profissionais serão selecionados para atuar nas áreas de saúde, magistério, quadro administrativo e Instituto de Previdência de Vila Velha. Ao todo, serão quatro editais, um para cada setor.
Haverá oportunidades para professores, pedagogos, médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, administradores, contadores, arquitetos, engenheiros, geólogos, arquivistas, advogados, entre outros.
> Confira a lista do concursos abertos em todo o país
O Ibade já organizou diversos concursos pelo país, entre eles do IBGE; da Prefeitura de Vitória, do Departamento de Polícia do Ceará, entre outros.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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