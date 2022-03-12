Fantasias banhadas a ouro levam luxo aos desfiles no Sambão do Povo

Fernanda Passon, no desfile de 2020 da Novo Império Crédito: Rodrigo Gavini

Muito ouro, "inshalá"! Se depender de Fernanda Passon, rainha de bateria da Andaraí, e de Stefani Adriano, musa da mesma escola, o bordão da novela O Clone vai ser repetido à exaustão durante o desfile da verde e rosa. Isso porque as duas vão vestir fantasias com acabamento em ouro. A fantasia da rainha, que está sendo elaborada por Thiago Basílio e David Tatu, é toda vazada, com muitos arabescos, e será completamente banhada a ouro. Já a de Stefani, que está sob cuidados de Douglas Locatelli, será folheada a ouro e também terá cristais austríacos e faisões. É como diz aquele meme: eu sou ricaaaa!!

PEÇAS 15 VEZES MAIS CARA

Os valores totais das fantasias não foram revelados. Porém, sobre a fantasia da rainha, Thiago adiantou que uma das ferragens, que custaria R$ 200 em uma fantasia convencional, chega a quase R$ 3 mil. É um valor 15 vezes maior - e apenas em uma peça! "Acredito que, pelo valor dela, não teremos outra fantasia deste nível em Vitória neste ano. Até porque, estamos em tempos difíceis, ainda mais com a pandemia", considerou o estilista. Ele diz que a fantasia da rainha não deve ficar mais pesada do que as fantasias convencionais do mesmo porte. "A peça é feita com ferro mais resistente e depois banhada a ouro algumas vezes, até chegar ao tom dourado desejado", detalhou. Todo o processo é feito no Rio de Janeiro.

OURO ATÉ NAS UNHAS

Stefani e seu designer, Douglas, também prometem reluzir com tanto brilho dourado! A musa, que é nail designer, vai folhear a ouro até as próprias unhas! Cuidado nos detalhes, que a dupla tem levado com maestria. Nos últimos desfiles, em 2020, Stefani encarnou uma luxuosa pombagira Rainha, com uma fantasia também elaborada por Douglas. O estilista, aliás, tem outros clientes que também vão apostar na moda do folheado, em ouro ou prata: Sávio Rezende, na MUG; Gina Valéria, madrinha de bateria da Chega Mais; e Kaio e Ariella, no Pega no Samba. "Todas as fantasias para este ano têm folheação em ouro ou prata. Gosto de fazer todas as fantasias de um mesmo ano com algum elemento que as ligue, como se fosse uma coleção. Acho que este será o primeiro ano em que a folheação vai ser usada nas fantasias. É uma técnica nova que valoriza o nosso carnaval", considerou o designer.

Porta-bandeira da Andaraí, Alana Marques, em ensaio da escola Crédito: acervo pessoal

ENSAIOS A FAVOR O VENTO

E por falar em Andaraí, a porta-bandeira da verde e rosa, Alana Marques, e seu mestre-sala, Weskley Blank, estão quase prontos para os desfiles! A fantasia está nos retoques finais e o casal não descuida dos ensaios no Sambão do Povo. Para se acostumar com o dia do desfile, Alana e Weskley vão para a avenida às 4 horas, horário previsto para o início do desfile da Andaraí. O principal motivo é entender como é o vento nesse horário. As rajadas são determinantes para o bom desempenho dos giros e a adequada abertura da bandeira da escola. "Estamos ensaiando muito. De madrugada, ensaiamos no horário previsto para o desfile da Andaraí, principalmente para saber como é o vento nesse horário. E também para acostumar o corpo, para não sentir sono. Desfilar como última escola não é fácil!", destacou a detentora da bandeira verde e rosa de Santa Marta.

Bruna Victoria, atacante do Leoas da Serra, e Rafael Cavalieri, presidente da Chegou o que Faltava Crédito: acervo pessoal

ESCOLA DE SAMBA E DE VALORES