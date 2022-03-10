Rainha da Imperatriz do Forte anuncia saída, mas escola já tem nova majestade

Suelen Cecília foi rainha do Carnaval de Vitória em 2020 Crédito: Divulgação

Suelen Cecília, que foi rainha do Carnaval de Vitória em 2020, segunda princesa em 2017 e, até então, era rainha de bateria da Imperatriz do Forte, acaba de anunciar seu desligamento da escola. Em uma mensagem postada nas redes sociais, a majestade - uma vez rainha, sempre rainha, como ela mesma fez questão de frisar - agradece à comunidade, ao presidente Artur Kadratz, à bateria Berço do Samba e a todos os apoiadores. "Foi uma decisão minha, mesmo. Está tudo bem, estou leve e tranquila. O que fiz, fiz por amor ao carnaval. Desejo, de coração, que a Imperatriz venha a fazer um belo desfile e que o nosso Carnaval seja maravilhoso para todos", disse com exclusividade à coluna.

JÁ TEM DONA

A coroa da Imperatriz mal esfriou e já tem dona! Artur Kadratz, presidente da Imperatriz do Forte, nos adiantou que a próxima majestade já foi destaque em algumas escolas de Vitória. É uma empresária que, hoje, mora em São Paulo. Spoiler: a última fantasia que ela usou em um desfile tinha a cor roxa. A novidade deve ser anunciada nos próximos dias!

CARNAVAL NA PENITENCIÁRIA

Na última terça-feira (8), Chica Chiclete fez uma apresentação carnavalizada especial para os internos estudantes da Penitenciária de Segurança Média II, em Viana. Essa unidade atende exclusivamente o público LGBTQIA+ com privação de liberdade. Com suas apresentações muito bem-humoradas, e intercalando diversão com assuntos sérios, Chica chamou a atenção dos alunos e proporcionou uma tarde divertida! A Drag Queen foi recebida por um coro que gritava efusivamente o seu nome, e encerrou a apresentação com uma efervescente salva de palmas.

CHEIA DE IDEIAS

Chica também aproveitou para conhecer toda a estrutura da unidade, que conta com hortas comunitárias, salas de aula, uma biblioteca, almoxarifado, uma lavanderia para os uniformes e toalhas. Tudo cuidado pelos próprios internos. Entre os projetos, um em especial chamou muito a atenção da artista, que também é chefe de um ateliê de roupas requintadas, vestidos de noiva e fantasias de Carnaval. Em uma das salas, os internos fazem bonequinhos de crochê que são doados a projetos sociais, e alguns deles falaram a Chica sobre a vontade de aprender a costurar, bordar e fazer adereços para escolas de samba. Agora, a estilista está montando um projeto para ensiná-los a função e, ao mesmo tempo, atender a uma demanda crescente nos barracões e ateliês, onde faltam funcionários especializados. Uma linda iniciativa!

PERDIDOS NO TEMPO E NO ESPAÇO

Com o adiamento dos desfiles para abril, os sambistas estão com a sensação que costumam ter entre os desfiles de Vitória e o Carnaval oficial: perdidos no tempo e espaço. Não sabemos se é quinta, segunda ou sábado se não olharmos no calendário. Ficamos perdidos na contagem das datas. Aquela sensação de Entre Carnavais será mais prolongada. Parece bom ou ruim? “É muito estranho, 'brinquei' Carnaval e ainda tô fazendo desfile!”, riu o empenhado carnavalesco da Unidos de Jucutuquara, Vanderson Cesar, em uma conversa informal comigo, na semana passada.

O POVO INTEIRO VAI SABER, É JUCUTUQUARA