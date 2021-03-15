Futebol brasileiro abre espaço para polêmicas e fatos inusitados

Sport se sentiu lesado diante do Juazeirense-BA e jogo vai terminar no campo da justiça Crédito: Anderson Stevens/Sport Recife

Dois fatos agitaram os bastidores da arbitragem brasileira na última semana. Na partida entre Juazeirense-BA e Sport, válida pela Copa do Brasil, teve de tudo. Ganhando o jogo e atuando dentro de casa, o Juazeirense passou a usar recursos de antijogo para suportar a pressão do adversário. Ligou o sistema de irrigação do campo várias vezes, apagou parte dos refletores – o que levou o árbitro a paralisar o jogo por mais de uma hora, aguardando a situação se normalizar.

Quando o árbitro decidiu dar continuidade ao jogo, ainda sem a iluminação ideal, foi a vez do Sport se recusar a jogar e abandonar o campo de jogo. No momento da suspensão, aos 41 minutos do segundo tempo, o placar era de 3 a 2 para o Juazeirense.

Em linhas gerais, o regulamento geral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) diz que a equipe que der causa à suspensão da partida é considerada perdedora. O caso já foi parar no tribunal para definir quem, então, deu causa à suspensão do jogo – o Juazeirense por forjar situações para paralisar o jogo ou o Sport, que abandonou o campo se recusando a jogar após mais de uma hora aguardando?

INCONTINÊNCIA URINÁRIA

o árbitro alagoano Denis da Silva Ribeiro foi flagrado pelas câmeras de TV urinando na bermuda Crédito: Reprodução/Premiere

O outro fato, esse inusitado, aconteceu no jogo entre Boavista e Goiás, também pela Copa do Brasil, quando, momentos antes de começar a partida, o árbitro alagoano Denis da Silva Ribeiro foi flagrado pelas câmeras de TV urinando na bermuda, no meio do campo.

A imagem, que tomou conta das redes sociais, matérias de jornais e TV, não informou a ótima atuação dele no jogo, mas trouxe uma reflexão após a Associação Brasileira de Árbitros de Futebol (ANAF) se posicionar informando que o referido árbitro sofre de incontinência urinária, doença que acomete cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil e que ele, o árbitro, não havia tomado o remédio naquele dia.

O presidente da comissão de árbitros de Alagoas, Charles Hebert, também se posicionou informando que Denis é um de seus melhores quadros e que isso não vai apagar sua trajetória promissora na arbitragem brasileira.

EXPULSÃO CORRETA NO CAPIXABÃO

Aqui no Espírito Santo, em jogo válido pelo Capixabão, disputado entre Real Noroeste e São Mateus, o árbitro Reginaldo Batista Gomes marcou pênalti e expulsou o goleiro Germano do Pit Bull do Norte após ele atingir o atacante adversário com uma cotovelada.

Esclarecendo esse lance: em alguns casos em que o pênalti é marcado e que o jogador infrator comete a falta na disputa de bola, ele deve receber apenas o cartão amarelo, mas no caso acima, por se tratar de uma agressão, já que era o goleiro que tinha o domínio da bola, a expulsão foi correta. Ponto para o árbitro.

CURIOSIDADE DO DIA