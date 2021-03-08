A vez delas: árbitras pedem passagem no futebol brasileiro

Edna Alves é reconhecida por especialistas como a melhor árbitra do futebol brasileiro Crédito: Thiago Ribeiro/AGiF

No dia Internacional da Mulher, a coluna abre espaço para elas, que aos poucos ocupam merecidamente importantes espaços nos diversos segmentos da sociedade. Na arbitragem não é diferente. Apesar de um ambiente originalmente masculino, algumas têm conseguido destaque pela eficiência e pela precisão nas intervenções.

Já tivemos a paulista Silvia Regina apitando jogos da série A do Campeonato Brasileiro, a assistente Ana Paula de Oliveira, que hoje ocupa o maior cargo da arbitragem paulista, como presidente da comissão de árbitros. Já aqui no Espírito Santo, a pioneira foi Neide Guijanaque e depois Katiuscia Berger – que chegou ao quadro internacional da Fifa.

Atualmente, as atenções da arbitragem brasileira se voltam para Edna Alves, de São Paulo, que tem desbravado obstáculos e conquistado espaços maiores a cada dia. Ela, aliás, foi considerada por muitos a melhor árbitra do campeonato brasileiro 2020. De forma inédita foi a representante da arbitragem brasileira no Mundial de Clubes, deixando para trás Rafael Claus e Wilton Sampaio, que estão pré-selecionados para a próxima Copa do mundo, no Catar.

Outro fato inédito conquistado pela Edna foi ter sido a primeira mulher a apitar, na semana passada, o derby entre Corinthians e Palmeiras, com trabalho irreparável. Do jeito que as coisas estão indo, não seria surpresa se ela, que já foi para a Copa do Mundo feminina, fosse a primeira mulher na Copa do Mundo de futebol masculino, em 2022. Entreguem um apito e os cartões vermelho e amarelo para elas, porque o mundo é das mulheres. Nossa homenagem!

COPA DO BRASIL

Pelos títulos conquistados, o Palmeiras foi o grande vencedor da temporada. Campeão paulista, da Libertadores e da Copa do Brasil numa final disputada neste domingo (07) contra o Grêmio, com uma ótima arbitragem do novato árbitro carioca Bruno Arleu. Diga-se de passagem, a partida não teve nenhuma interferência do VAR.

BOLA NA MÃO OU MÃO NA BOLA?

A International Football Association Board (IFBA), entidade que regulamenta as regras do futebol, anunciou na última sexta-feira (05), em reunião anual, que vai alterar a regra sobre mão na bola. As novas medidas passarão a valer a partir de 1º de julho. A principal mudança diz que um toque acidental na mão ou no braço que leva um companheiro de equipe a marcar um gol ou a ter a oportunidade de fazer um gol não será mais considerado uma infração.