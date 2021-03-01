Desde que o VAR passou a ser utilizado, arbitragem brasileira tem números ruins

O VAR não conseguiu encerrar todas as polêmicas com relação à arbitragem Crédito: Rafael Vieira/AGIF

Ainda repercutem nas rodas de conversa dos torcedores e nos programas esportivos, os lances polêmicos nas partidas finais do Campeonato Brasileiro. Entre os que chamam mais atenção está o pênalti marcado e depois “desmarcado" a favor do Internacional diante do Corinthians, em partida decisiva da última rodada da competição.

A orientação sobre lances em que o defensor se joga no chão para bloquear a jogada é marcar infração se o braço de apoio dele estiver estendido para longe do corpo em posição lateral ou vertical. O problema é que vários lances iguais foram penalizados e outros não, daí a falta de critério, que acaba gerando desconfiança e protestos.

Na festa de premiação dos melhores do Brasileirão 2021, onde o árbitro gaúcho Leandro Vuaden foi escolhido, com justiça, o melhor da temporada, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, que, diga-se de passagem, está fazendo um ótimo trabalho, falou do grande e necessário apoio ao futebol feminino e das dificuldades para realizar o Brasileirão sem público em tempos de pandemia. Disse também que o árbitro brasileiro não erra mais que os outros pelo mundo. De fato, a arbitragem brasileira sempre foi respeitada e prestigiada pela Fifa, mas quando passou a utilizar o VAR, os números mostram mais erros ocorridos aqui do que em outros países.

Números desde que as principais ligas de futebol pelo mundo passaram a utilizar o VAR Crédito: Acervo Pessoal

Números desde que as principais ligas de futebol pelo mundo passaram a utilizar o VAR Crédito: Acervo Pessoal

JOGOS DO FIM DE SEMANA

Com o término do campeonato nacional, começaram, neste fim de semana, os estaduais, e para não passar em branco, logo na primeira intervenção do VAR na entre São Bento e Mirassol, válida pelo Campeonato Paulista, houve paralisação por mais de seis minutos. E a decisão de campo foi confirmada porque, apesar de meses de treinamento e do altíssimo investimento, o equipamento apresentou falha técnica na Hora H.

Por aqui, tivemos a primeira rodada do Capixabão 2021, mas como ainda não temos o VAR, a rodada, que teve muitos gols, foi tranquila e sem polêmicas. Segue o jogo!

CURIOSIDADE DO DIA