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Desde que o VAR passou a ser utilizado, arbitragem brasileira tem números ruins

Mesmo na "Era da Tecnologia", árbitros brasileiros erram mais que ingleses, italianos, americanos e espanhóis

Publicado em 01 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

01 mar 2021 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

VAR
O VAR não conseguiu encerrar todas as polêmicas com relação à arbitragem Crédito: Rafael Vieira/AGIF
Ainda repercutem nas rodas de conversa dos torcedores e nos programas esportivos, os lances polêmicos nas partidas finais do Campeonato Brasileiro. Entre os que chamam mais atenção está o pênalti marcado e depois “desmarcado" a favor do Internacional diante do Corinthians, em partida decisiva da última rodada da competição.
A orientação sobre lances em que o defensor se joga no chão para bloquear a jogada é marcar infração se o braço de apoio dele estiver estendido para longe do corpo em posição lateral ou vertical. O problema é que vários lances iguais foram penalizados e outros não, daí a falta de critério, que acaba gerando desconfiança e protestos.

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Na festa de premiação dos melhores do Brasileirão 2021, onde o árbitro gaúcho Leandro Vuaden foi escolhido, com justiça, o melhor da temporada, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, que, diga-se de passagem, está fazendo um ótimo trabalho, falou do grande e necessário apoio ao futebol feminino e das dificuldades para realizar o Brasileirão sem público em tempos de pandemia. Disse também que o árbitro brasileiro não erra mais que os outros pelo mundo. De fato, a arbitragem brasileira sempre foi respeitada e prestigiada pela Fifa, mas quando passou a utilizar o VAR, os números mostram mais erros ocorridos aqui do que em outros países.
VAR
Números desde que as principais ligas de futebol pelo mundo passaram a utilizar o VAR Crédito: Acervo Pessoal
VAR
Números desde que as principais ligas de futebol pelo mundo passaram a utilizar o VAR Crédito: Acervo Pessoal

JOGOS DO FIM DE SEMANA

Com o término do campeonato nacional, começaram, neste fim de semana, os estaduais, e para não passar em branco, logo na primeira intervenção do VAR na entre São Bento e Mirassol, válida pelo Campeonato Paulista, houve paralisação por mais de seis minutos. E a decisão de campo foi confirmada porque, apesar de meses de treinamento e do altíssimo investimento, o equipamento apresentou falha técnica na Hora H.
Por aqui, tivemos a primeira rodada do Capixabão 2021, mas como ainda não temos o VAR, a rodada, que teve muitos gols, foi tranquila e sem polêmicas. Segue o jogo!

CURIOSIDADE DO DIA

  • O que diz a regra: Não há infração de impedimento quando um jogador recebe a bola diretamente de um... 
    a) Tiro de meta; 
    b) Arremesso lateral; 
    c) Tiro de canto; 
    d) Se estiver em seu campo de defesa.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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