Expulsão injusta de Rodinei desequilibrou o jogo a favor do Flamengo

O fim de semana de bola rolando no Brasileirão começou de forma muito positiva em relação às decisões da arbitragem. No clássico paulista São Paulo 1 x 1 Palmeiras, jogo atrasado da 34º rodada, que aconteceu na noite de sexta-feira (19), houve um pênalti bem marcado. Toque de mão na bola que o VAR apenas confirmou.
Já no Nordeste, Fortaleza e Bahia disputaram um jogo importante na luta contra o rebaixamento. A partida contou com uma expulsão e dois pênaltis marcados em campo, e não na cabine, a favor do Bahia, que goleou o time da casa sem interferência do VAR e sem polêmicas. Tudo certo.
PÉSSIMA ARBITRAGEM NA VITÓRIA DO FLAMENGO SOBRE O INTERNACIONAL
Com a bola rolando no domingo (21), tivemos um complemento de rodada que começou com um jogo morno e de boa arbitragem no empate em 0 a 0 entre Corinthians e Vasco, e outro tenso e de péssima atuação da arbitragem, na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Internacional, em que a injusta expulsão do jogador Rodinei, do Colorado, acabou desequilibrando o jogo a favor do Rubro-Negro.
Uma expulsão se caracteriza principalmente pela deslealdade, o que não foi o caso. Rodinei foi imprudente e a jogada era para cartão amarelo.
Já na reta final da partida, o gol de pedro foi mal anulado. Não foi falta do atacante rubro-negro. Primeiro ele tocou a bola e depois houve o contato e ele roubou a bola.
BOLA ROLANDO NO TRIBUNAL
O recurso do Vasco solicitado ao Superior Tribunal de Justiça (STJD), na última sexta-feira (19), em que o clube pede a anulação da partida contra o Internacional, alegando uso indevido do VAR, ainda dá o que falar. O Tribunal acatou o recurso e intimou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a liberar as imagens e áudios do lance do primeiro gol do Inter sobre o Cruz-Maltino 36ª rodada da competição.
Dessa forma, como esse imbróglio envolve título e rebaixamento, o campeonato, recheado de polêmicas, está sob júdice e a taça não foi para o Maracanã. Ou seja, o campeonato da tecnologia está acabando no tribunal. Erro da tecnologia? Não, erro humano. Vários erros de um dos quadros de árbitros Fifa mais fracos da história e de uma comissão de arbitragem que não teve ousadia e ainda apagou o ser humano, formando um grupo de árbitros inseguros e que aprenderam algo mortal para um juiz profissional: transferência de responsabilidade.
CURIOSIDADE DO DIA
- O que diz a regra: Um árbitro assistente de vídeo (VAR) é um árbitro da partida que possui acesso independente às imagens gravadas do jogo. Ele poderá auxiliar o árbitro de campo apenas na eventualidade de um “erro claro e óbvio" ou de um “incidente grave não percebido" relativo a:
- a) Gol/não foi gol;
- b) Pênalti/não foi pênalti;
- c) Cartão vermelho direto (não o segundo cartão amarelo);
- d) Identificação equivocada (quando e árbitro adverte ou expulsa o Jogador errado da equipe infratora).