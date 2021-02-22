Expulsão injusta de Rodinei desequilibrou o jogo a favor do Flamengo

Rodinei foi expulso no início do segundo tempo e prejudicou o desempenho do Internacional Crédito: Maga Jr/Ofotografico/Agencia O Globo

O fim de semana de bola rolando no Brasileirão começou de forma muito positiva em relação às decisões da arbitragem. No clássico paulista São Paulo 1 x 1 Palmeiras, jogo atrasado da 34º rodada, que aconteceu na noite de sexta-feira (19), houve um pênalti bem marcado. Toque de mão na bola que o VAR apenas confirmou.

Já no Nordeste, Fortaleza e Bahia disputaram um jogo importante na luta contra o rebaixamento. A partida contou com uma expulsão e dois pênaltis marcados em campo, e não na cabine, a favor do Bahia, que goleou o time da casa sem interferência do VAR e sem polêmicas. Tudo certo.

PÉSSIMA ARBITRAGEM NA VITÓRIA DO FLAMENGO SOBRE O INTERNACIONAL

Com a bola rolando no domingo (21), tivemos um complemento de rodada que começou com um jogo morno e de boa arbitragem no empate em 0 a 0 entre Corinthians e Vasco, e outro tenso e de péssima atuação da arbitragem, na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Internacional, em que a injusta expulsão do jogador Rodinei, do Colorado, acabou desequilibrando o jogo a favor do Rubro-Negro.

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Uma expulsão se caracteriza principalmente pela deslealdade, o que não foi o caso. Rodinei foi imprudente e a jogada era para cartão amarelo.

Já na reta final da partida, o gol de pedro foi mal anulado. Não foi falta do atacante rubro-negro. Primeiro ele tocou a bola e depois houve o contato e ele roubou a bola.

BOLA ROLANDO NO TRIBUNAL

Partida entre Vasco e Internacional ainda pode dar o que falar na Justiça Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium/Agencia O Globo

O recurso do Vasco solicitado ao Superior Tribunal de Justiça (STJD), na última sexta-feira (19), em que o clube pede a anulação da partida contra o Internacional, alegando uso indevido do VAR, ainda dá o que falar. O Tribunal acatou o recurso e intimou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a liberar as imagens e áudios do lance do primeiro gol do Inter sobre o Cruz-Maltino 36ª rodada da competição.

Dessa forma, como esse imbróglio envolve título e rebaixamento, o campeonato, recheado de polêmicas, está sob júdice e a taça não foi para o Maracanã. Ou seja, o campeonato da tecnologia está acabando no tribunal. Erro da tecnologia? Não, erro humano. Vários erros de um dos quadros de árbitros Fifa mais fracos da história e de uma comissão de arbitragem que não teve ousadia e ainda apagou o ser humano, formando um grupo de árbitros inseguros e que aprenderam algo mortal para um juiz profissional: transferência de responsabilidade.

CURIOSIDADE DO DIA

Árbitro de vídeo não pode interferir em todos os lances do jogo Crédito: CBF/Divulgação