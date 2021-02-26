Centro das atenções, VAR escancarou a fragilidade da arbitragem

Pênalti claro deixou de ser marcado para o Internacional no jogo decisivo contra o Corinthians Crédito: Pedro H. Tesch/Agif

O Flamengo foi o grande campeão brasileiro. Título conquistado em campo, mesmo perdendo o último jogo para o São Paulo, já que o Internacional ficou só no empate com o Corinthians. O VAR não tira o mérito da conquista do legítimo campeão, mas é evidente que foi um dos protagonistas do Brasileirão.

No campeonato da tecnologia, e sem torcida nos estádios, o VAR, que chegou como solução dos problemas e das polêmicas, acabou se tornando o centro das atenções em uma disputa cheia de altos e baixos, das equipes e dos juízes. A conclusão é que o VAR escancarou a fragilidade do quadro de árbitros e a desigualdade nas escalas da Série A, sendo mais de 80% delas com árbitros das regiões Sul e Sudeste do país.

Arbitragem no Brasileirão Crédito: Acervo Pessoal

Diante do que vimos, o balanço não é positivo. Árbitros inseguros, sem autonomia e se escondendo atrás de uma tecnologia intervencionista para fugir da responsabilidade da tomada de decisão.

ERRO NO JOGO ENTRE INTERNACIONAL E CORINTHIANS

Apesar do pênalti claro não marcado a favor do Internacional, com o defensor do Corinthinas tirando a bola claramente com o braço, o VAR não tira o brilho da conquista do Flamengo, mas da competição que termina com alguns resultados muito contestados e cinco pedidos de anulação de partidas - um absurdo, considerando a eficiência esperada do equipamento, o que chega a trazer saudades da época da “arbitragem raiz”, como se fala nos bastidores.

CURIOSIDADE DO DIA