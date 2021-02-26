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Centro das atenções, VAR escancarou a fragilidade da arbitragem

Conquista do Flamengo é legítima. Entretanto, mesmo com a tecnologia, a arbitragem tomou decisões equivocadas ao longo do Brasileirão, como o pênalti não marcado no jogo entre Internacional e Corinthians

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 06:00

Públicado em 

26 fev 2021 às 06:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Internacional
Pênalti claro deixou de ser marcado para o Internacional no jogo decisivo contra o Corinthians Crédito: Pedro H. Tesch/Agif
O Flamengo foi o grande campeão brasileiro. Título conquistado em campo, mesmo perdendo o último jogo para o São Paulo, já que o Internacional ficou só no empate com o Corinthians. O VAR não tira o mérito da conquista do legítimo campeão, mas é evidente que foi um dos protagonistas do Brasileirão.
No campeonato da tecnologia, e sem torcida nos estádios, o VAR, que chegou como solução dos problemas e das polêmicas, acabou se tornando o centro das atenções em uma disputa cheia de altos e baixos, das equipes e dos juízes. A conclusão é que o VAR escancarou a fragilidade do quadro de árbitros e a desigualdade nas escalas da Série A, sendo mais de 80% delas com árbitros das regiões Sul e Sudeste do país.
Gráfico arbitragem
Arbitragem no Brasileirão Crédito: Acervo Pessoal
Diante do que vimos, o balanço não é positivo. Árbitros inseguros, sem autonomia e se escondendo atrás de uma tecnologia intervencionista para fugir da responsabilidade da tomada de decisão.

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Apesar do pênalti claro não marcado a favor do Internacional, com o defensor do Corinthinas tirando a bola claramente com o braço, o VAR não tira o brilho da conquista do Flamengo, mas da competição que termina com alguns resultados muito contestados e cinco pedidos de anulação de partidas - um absurdo, considerando a eficiência esperada do equipamento, o que chega a trazer saudades da época da “arbitragem raiz”, como se fala nos bastidores.

CURIOSIDADE DO DIA

  • O que diz a regra: um jogador estará em posição de impedimento quando qualquer parte de seu corpo, cabeça ou pés estiverem mais próximos da linha de fundo adversária do que a bola e o penúltimo defensor. As mãos e os braços dos jogadores não são considerados.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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