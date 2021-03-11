Árbitros não tiveram direito a férias após o fim do Campeonato Brasileiro

Mesmo após o fim da temporada 2020 com o último jogo da Copa do Brasil, árbitros não tiveram férias Crédito: Thais Magalhães/CBF

Diante do confuso calendário do futebol brasileiro , devido à pandemia do coronavírus , o Campeonato Brasileiro , que normalmente terminaria no início de dezembro de 2020, foi estendido até fevereiro de 2021 e trouxe a tona a dura realidade que os árbitros brasileiros enfrentam no dia a dia. Agora, menos de uma semana depois das principais e decisivas rodadas, já começaram os campeonatos estaduais e torneios regionais, ainda com a expectativa de recomeçar em breve as Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Em relação aos jogadores, há uma legislação que obriga o gozo de férias, tanto é que os clubes estão disputando as competições com atletas da base justamente para respeitar esse merecido descanso. Mas, e os árbitros? Esses já estão em campo desde o ano passado em viagens longas, sejam aéreas ou terrestres, expondo-se ao cansaço e ao contágio da Covid-19 e já se submeteram este ano a mais um teste físico duríssimo para comprovar capacidade para continuarem atuando. E tudo isso sem o devido acompanhamento profissional adequado.

Além disso, em caso de contusão, têm que bancar o próprio tratamento para voltar a trabalhar o mais rápido possível e não perder oportunidades de escalas. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) tem trabalhado muito e por meio de seu presidente, o pernambucano Salmo Valentim, tem mantido uma boa relação com a cúpula da CBF. Nitidamente está conseguindo avançar em alguns aspectos importantes graças a sua seriedade e prestígio pessoal, tendo inclusive se posicionado publicamente sobre o questionável critério nas escalas dos árbitros nos campeonatos nacionais.

A meu juízo, a luta pela profissionalização parece ser a que melhor ajusta a situação dos árbitros brasileiros, que são os únicos amadores na caríssima estrutura do futebol profissional.

BOLA ROLANDO PELO BRASIL

E por falar em bola rolando, a novidade é que, nos campeonatos estaduais, regionais e a Copa do Brasil 2021 já em andamento, a única competição que está utilizando o recurso do VAR é o Campeonato Paulista e, coincidência ou não, é a única com várias polêmicas envolvendo as decisões dos árbitros. Já teve jogo do Paulistão parado por mais de 6 minutos para se chegar a uma conclusão. Parece que já vimos esse filme antes e tudo continua com o mesmo roteiro.

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