Copa São Paulo termina com lições que vão além dos gramados

Com grande atuação, o Palmeiras goleou o Santos e conquistou a inédita Copa São Paulo Crédito: Bruno Escolástico/Photo Press/Folhapress

A Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao fim cumprindo sua missão em vários aspectos. Uma competição de base muito importante, pois é um laboratório para novos talentos tanto para jogadores quanto para novos árbitros.

Entre várias questões que chamaram a atenção, dessa vez duas situações antagônicas em um mesmo jogo. Na movimentada partida da semifinal entre Palmeiras e São Paulo, a rivalidade entre as duas equipes levou muitos torcedores ao estádio, e dentro de campo o Palmeiras levou a melhor ao se classificar para a final contra o Santos.

Já nos acréscimos do segundo tempo, quando o São Paulo pressionava tentando o empate, alguns "torcedores" do São Paulo invadiram o campo para agredir os garotos palmeirenses em uma cena que mistura burrice e falta do que fazer, pois não combina em nada com o esporte, sobretudo com uma competição de garotos, e que reúne times de todos os cantos do país em busca de uma oportunidade na carreira.

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Caio mostrou na espontaneidade que, além de um grande futuro como atleta, é um homem de boa formação. Esse exemplo deve ser observado e seguido pelas famílias, técnicos de futebol - muitos deles estimulam a violência à beira do campo - e também jogadores que adoram bancar os valentões dentro de campo e "torcedores" que insistem em achar que o futebol é uma guerra e não um esporte. A atitude do Caio é um exemplo a ser seguido e deveria ser reverenciado como a marca da Copa São Paulo. Afinal, ele marcou um gol de placa e para mim já é o craque do campeonato.

Uma faca foi encontrada no gramado quando São Paulo e Palmeiras jogavam pela Copinha Crédito: Reprodução/Sportv