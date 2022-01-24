Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Delegado diz que faca foi atirada da arquibancada em jogo da Copa SP
Violência no futebol

Delegado diz que faca foi atirada da arquibancada em jogo da Copa SP

O objeto cortante foi encontrado por jogadores durante o jogo entre Palmeiras e São Paulo, no sábado (22). Caso será investigado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jan 2022 às 08:15

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 08:15

A faca encontrada no gramado da Arena Barueri, na noite de sábado, durante a invasão de torcedores do São Paulo nos acréscimos do segundo tempo da partida com o Palmeiras, pela semifinal da Copa São Paulo de Juniores, foi atirada das arquibancadas.
Copa São Paulo
Uma faca foi encontrada no gramado quando São Paulo e Palmeiras jogavam pela Copinha Crédito: Reprodução/Sportv
É o que aponta investigação inicial realizada pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) com base em depoimentos e imagens de TV e celulares.
"No instante da invasão, alguns objetivos foram arremessados em campo. Depois de muito analisar, recorrer a imagens da TV, torcedores e as próprias câmeras do estádio, ouvir arbitragem e atletas, nós conseguimos perceber que essa faca foi arremessada no gramado junto com os outros objetos", informou o delegado Cesar Saad, da Drade.
Ele disse que o próprio árbitro da partida, Matheus Delgado Candançan, apresentou a ele uma imagem que mostrou a faca sendo atirada no gramado. O artefato estava dentro de uma marmita de plástico.

Veja Também

Sem Arboleda, Rogério Ceni tem a primeira 'dúvida' no São Paulo

Fim do mistério! Palmeiras vai anunciar lista de inscritos para o Mundial

Botafogo marca reunião com empresários de Elkeson para mostrar nova proposta

Saad ressaltou que cabe à polícia apurar como a faca entrou no estádio, quem fez e como foi feita a revista. "Agora cabe à Polícia Civil identificar quem atirou essa marmita."
O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 e se classificou para a final da Copinha. Na terça, a decisão do título será um clássico com o Santos. O horário e local da partida ainda não foram confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BR 101 é interditada após tombamento de carreta de eucalipto em Jaguaré
Imagem de destaque
Dólar de volta a R$ 5 surpreende, mas deveria?
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados