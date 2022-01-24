Sem Arboleda, Rogério Ceni tem a primeira 'dúvida' no São Paulo

O técnico Rogério Ceni tem a primeira dúvida no São Paulo antes mesmo do começo do Campeonato Paulista. Isso porque o zagueiro Arboleda foi convocado para a seleção do Equador e não jogará diante de Guarani e Ituano, nas duas primeiras rodadas do estadual. Sendo assim, dois jogadores brigam pela posição: Léo e Diego Costa. O primeiro ficou entre os jogadores com mais partidas na última temporada. Ele foi o segundo atleta que mais jogou, com 58 partidas, somente atrás de Tiago Volpi, que atuou em 64 jogos.
Léo costuma jogar pelo lado esquerdo da defesa, mesmo lado de Miranda, que deve ser o titular do São Paulo na temporada. Sendo assim, uma entrada do defensor poderia mudar o posicionamento do ídolo são-paulino. Já Diego Costa, revelado em Cotia, jogou 20 partidas, sendo três com Rogério Ceni no comando: vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, e derrota para o Flamengo, por 4 a 0 e América-MG, por 2 a 0.
Resta saber quem Rogério Ceni escolherá para compor a dupla defensiva com Miranda, que permanece como titular da defesa.
VEJA OS NÚMEROS DE LÉO E DIEGO COSTA EM 2021
Léo: 58 jogos e uma assistênciaDiego Costa: 20 jogos