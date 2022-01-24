Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem Arboleda, Rogério Ceni tem a primeira 'dúvida' no São Paulo

Zagueiro equatoriano foi convocado e será desfalque no começo do Campeonato Paulista. Léo e Diego Costa brigam por vaga na titularidade da equipe ao lado de Miranda...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 07:00

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 07:00

O técnico Rogério Ceni tem a primeira dúvida no São Paulo antes mesmo do começo do Campeonato Paulista. Isso porque o zagueiro Arboleda foi convocado para a seleção do Equador e não jogará diante de Guarani e Ituano, nas duas primeiras rodadas do estadual. Sendo assim, dois jogadores brigam pela posição: Léo e Diego Costa. O primeiro ficou entre os jogadores com mais partidas na última temporada. Ele foi o segundo atleta que mais jogou, com 58 partidas, somente atrás de Tiago Volpi, que atuou em 64 jogos.
Léo costuma jogar pelo lado esquerdo da defesa, mesmo lado de Miranda, que deve ser o titular do São Paulo na temporada. Sendo assim, uma entrada do defensor poderia mudar o posicionamento do ídolo são-paulino. Já Diego Costa, revelado em Cotia, jogou 20 partidas, sendo três com Rogério Ceni no comando: vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, e derrota para o Flamengo, por 4 a 0 e América-MG, por 2 a 0.
Resta saber quem Rogério Ceni escolherá para compor a dupla defensiva com Miranda, que permanece como titular da defesa.
VEJA OS NÚMEROS DE LÉO E DIEGO COSTA EM 2021
Léo: ​58 jogos e uma assistência​Diego Costa: 20 jogos
Crédito: LéobrigaporposiçãocomDiegoCosta(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados