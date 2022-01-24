Sem Arboleda, Rogério Ceni tem a primeira 'dúvida' no São Paulo

O técnico Rogério Ceni tem a primeira dúvida no São Paulo antes mesmo do começo do Campeonato Paulista. Isso porque o zagueiro Arboleda foi convocado para a seleção do Equador e não jogará diante de Guarani e Ituano, nas duas primeiras rodadas do estadual. Sendo assim, dois jogadores brigam pela posição: Léo e Diego Costa. O primeiro ficou entre os jogadores com mais partidas na última temporada. Ele foi o segundo atleta que mais jogou, com 58 partidas, somente atrás de Tiago Volpi, que atuou em 64 jogos.