Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel

O Espírito Santo vai entrar no chamado Regime Emergencial de Abastecimento Interno de Combustíveis, criado pelo governo federal para atenuar os efeitos da alta do petróleo no preço do litro do diesel dentro do Brasil. A principal medida é a subvenção (auxílio financeiro) de R$ 1,20 por litro de diesel importado. Os estados vão entrar com R$ 0,60 e a União com R$ 0,60. O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, assinou o decreto aderindo ao programa na tarde desta quinta-feira (16).



"É uma contribuição na tentativa de estabilizar o preço do diesel praticado internamente. Precisamos lembrar que somos um país que se movimenta sobre rodas, portanto, o aumento do diesel tem impacto na elevação dos custos de toda a economia. A guerra no Irã provocou uma oscilação muito violenta no preço do petróleo, com reflexos muito fortes na economia, diminuir isso é uma variável importante. A subvenção é apenas para o diesel importado que for consumido no Espírito Santo e a medida vale até 31 de maio", explicou Ferraço.



Pelas contas da Secretaria de Estado da Fazenda, a conta ficará em R$ 34 milhões. No período de vigência da medida, o Estado deixará de receber uma parte do que lhe cabe no Fundo de Participação dos Estados (FPE).



De todo diesel consumido no Brasil, 30% vem de fora e é diretamente impactado pela variação do preço do petróleo. Antes da guerra, iniciada em 28 de fevereiro, o barril de petróleo estava na casa dos US$ 65. Nesta quinta, estava na casa dos US$ 95, mas chegou, em março e começo de abril, a ser negociado a quase US$ 120.