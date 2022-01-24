Fim do mistério! Palmeiras vai anunciar lista de inscritos para o Mundial

O Palmeiras tem até esta segunda-feira (24) para entregar à Fifa a lista dos 23 jogadores do seu elenco que serão inscritos para a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.Com isso, acaba a primeira grande agonia do torcedor e do elenco palmeirense sobre quem de fato será levado pelo técnico Abel Ferreira com a chance de conquistar um título inédito para o clube.

Atualmente, o Verdão tem 27 atletas em seu elenco profissional. Portanto, quatro serão cortados. Existem opções óbvias tanto que já estão garantidas, quanto descartadas. Mas há interrogações. (veja abaixo)

Abel está ciente da expectativa. E no domingo (23), após a vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino, na estreia da equipe na temporada, tratou de descartar o maior dos pedidos da torcida, o jovem atacante Endrick. Diante de seus 15 anos, o português ainda o aconselhou 'a viajar para a Disneylândia.'

O comandante alviverde sabe também que terá outros problemas na definição do elenco. Seus dois principais pedidos, um zagueiro canhoto e um centroavante de peso, não foram atendidos pela diretoria. As opções, Murilo, defensor destro que atua pelo lado esquerdo, e Rafael Navarro, que a princípio chegou do Botafogo como mais uma alternativa, entraram em campo em Novo Horizonte e, pelo menos publicamente, Abel elogiou o material que tem em mãos.

- Em relação a isso (reforços), eu já fui muito claro. O meu papel aqui dentro do clube, e é mais importante para mim, é desenvolver os nossos garotos, o nosso elenco. Esse é meu principal papel. Fazê-los crescer em todos os níveis, como pessoas, tático, técnico, físico, é isso que importa. É olhar para os recursos que temos , e no momento são esses.

Sobre a lista, ainda sigilosa, o treinador espera que todos do plantel tenham a consciência que mesmo se não forem inscritos eles têm importância.

- Mesmo os que vieram sabem que temos um elenco muito competitivo. E conto com eles para jogarem em todas as posições, em todos os momentos, para jogarem de início, ficarem no banco, ou ir para a arquibancada e torcer por nós. Essa é nossa identidade, nossa filosofia. Todos somos um, jogamos por um. É um esporte coletivo, onde todos são importantes e nenhum individualmente faz falta.Confira abaixo como o LANCE! definiu a situação dos jogadores do Palmeiras para o Mundial:

Quem estaria garantido (20 atletas)

WevertonO goleiro, convocado até para a Seleção Brasileira por Tite, é peça fundamental e será titular em Abu Dhabi.

Marcelo LombaFoi contratado para ser o reserva de Weverton. E, como tal, está garantido no Mundial.

Vinícius SilvestreO regulamento da Fifa obriga a inscrição de um terceiro goleiro. Exatamente a função dele no elenco atual.

Marcos RochaMuito se especulou sobre a chegada de um lateral-direito na janela. Mas o experiente jogador parece contar com a confiança de Abel e a posição garantida.

MaykeTeoricamente reserva de Marcos Rocha, mas fez uma excelente final contra o Flamengo na Libertadores, não deve ficar fora da lista e ainda permite uma variação de estilo no esquema proposto por Abel Ferreira.

Gustavo GómezO paraguaio é titular e capitão do Verdão. Impossível não figurar na lista final de inscritos.

LuanNão agrada parte da torcida, mas suas atuações no ano passado parecem ter feito Abel a elegê-lo como uma das principais peças do grupo.

RenanMais um jovem da base do Verdão no elenco que se destacou em 2021 com atuações de "gente grande". Mesmo não sendo titular, é opção como zagueiro e até como lateral-esquerdo, se houver necessidade. Sua polivalência o levará a Abu Dhabi.

Joaquín PiquerezPela sua importância tática - que o permite até a voltar como zagueiro e fechar uma linha de três -, o uruguaio é mais um titular absoluto que vai para o Mundial.

DaniloTitular absoluto, ídolo da torcida e sondado por gigantes europeus, é peça-chave do Verdão. estará na lista de inscritos.

Zé RafaelO braço-direito de Danilo forma um dos setores mais sólidos do Verdão. Vai para Abu Dhabi.

Eduard AtuestaPrincipal contratação do clube nesta janela, o colombiano encantou na pré-temporada, seja no campo, seja na sua entrevista de apresentação. Estará em Abu Dhabi e briga para ser titular.

Patrick de PaulaMais uma cria da base que se consolidou no grupo principal nos últimos anos e, como parte do plano de Abel, peça fundamental no Mundial.

Raphael VeigaTitular absoluto e fundamental na articulação ofensiva da equipe, não tem como ficar fora da relação dos inscritos.

Gustavo ScarpaOutra peça fundamental do Verdão nas articulações do lado esquerdo do campo, nas finalizações de longa distância e na bola parada, além de ser uma opção pela ala. Tem vaga mais do que garantida.

RonyVirou titular absoluto nos últimos dois anos pela capacidade de jogar pelo lado direito ou fechar como centroavante. Tem a confiança de Abel e estará em Abu Dhabi.

DuduMaior ídolo do elenco atual do Verdão e um dos melhores jogadores em atividade no país. Mesmo se não jogasse estaria na lista pela sua liderança sobre os companheiros e capacidade de mobilizar o grupo.

Rafael NavarroChegou do Botafogo e era para ser apenas uma opção de ataque. Pela ausência de um centroavante de peso, deve garantir a camisa 9.

DeyversonO histórico gol do título da Libertadores em Montevidéu já o fez carimbar o passaporte. Mas havia sim risco por conta do contrato acabando e da chegada de um nome de peso. Como não aconteceu, vai como opção de ataque em Abu Dhabi.

WesleyUma das poucas opções do elenco que aliam velocidade e habilidade, sobretudo o "um contra um". Tem se destacado nos treinos e é peça fundamental na construção dos esquemas de Abel.

Quem briga por uma vaga na lista (7 atletas)

Benjamín KuscevicAparece como uma das principais opções do treinador português para a zaga e poderia estar garantido na lista final, mas com a chegada de Murilo pode acabar ficando fora dos 23.

JorgeO lateral-esquerdo reserva não esteve bem fisicamente em 2021, e outros jogadores já mostraram capacidade de fazer sua função. Pode acabar cortado como consequência da priorização de outra posição na lista.

JailsonContratado nesta janela, o ex-gremista tem experiência em Mundial (foi titular do time de Renato Gaúcho e marcou Cristiano Ronaldo). Mas está há um ano sem jogar. Tem os quatro jogos do Paulista para mostrar que está bem e assim carimbar sua vaga

Gabriel MeninoJá foi até chamado por Tite para a Seleção e, pela polivalência, poderia ser uma peça fundamental de Abel para a disputa intercontinental, mas não fez uma boa temporada em 2021 e pode ficar fora da lista final.

MuriloSe ele não for, é capaz que Abel sofra críticas. Mas o zagueiro, que virou símbolo da suposta falta de empenho para reforços acusada pela torcida, tem quatro jogos no Paulista para mostrar que pode atuar de fato pela esquerda, inclusive tendo o esperado passe de saída de bola por aquele lado, para mostrar que não só vai ao Mundial como será titular.

Breno LopesOs heróis improváveis do Verdão nas conquistas da Libertadores vivem cada um à sua maneira um drama. Deyverson acaba se beneficiando pela não chegada de um centroavante de peso. Mas Breno Lopes, que não foi ao último Mundial pelo prazo estipulado para contratações, deve ficar novamente fora pelas outras opções mais concretas do treinador para sua função.

Gabriel VeronOpção nata de velocidade no ataque, é outra joia da base que conquistou seu espaço. Pela aposta do clube e seu rendimento em campo, não teria como ficar fora da lista. No entanto, pode acabar preterido pela priorização de jogadores com outras características.TABELA

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