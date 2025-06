Árbitro capixaba expulsou Neymar corretamente no jogo entre Santos e Botafogo

O jogador Neymar é expulso. Partida entre Santos e Botafogo valida pelo Campeonato Brasileiro. Crédito: Código19/Folhapress

Na vitória do Botafogo sobre o Santos por 1 a 0, o árbitro capixaba Davi Lacerda, que esteve muito bem no jogo e vem se destacando no Brasileirão 2025, expulsou Neymar de forma correta, em plena Vila Belmiro.



Neymar, que já havia recebido o cartão amarelo no primeiro tempo por cometer uma falta dura no zagueiro Jair Cunha, tentou enganar a arbitragem aos 30 minutos do segundo tempo fazendo um gol com a mão, o que é passível de cartão amarelo por conduta antidesportiva. Davi, que estava bem colocado, viu o toque do atacante e o expulsou após aplicar o segundo cartão amarelo.

Clássico Gaúcho

No triunfo do Grêmio por 2 a 0 em cima do Juventude, o árbitro Raphael Claus (SP) foi alertado pelo VAR e marcou pênalti para o Tricolor após o goleiro Marcão, do Juventude, com a bola nas mãos, antes de sair jogando, acertar o rosto de Kannemann com o cotovelo de forma bisonha. Como a bola estava em jogo, o pênalti foi muito bem marcado.

Flamengo x Fortaleza

Por falar em pênalti, a goleada do Flamengo por 5 a 0 sobre o Fortaleza poderia ter sido maior se o árbitro Gustavo Bauermann (SC) tivesse marcado um pênalti claro sobre Bruno Henrique, que foi empurrado pelas costas dentro da área ainda no primeiro tempo do jogo.

