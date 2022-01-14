Depois não adianta reclamar de nível ruim de arbitragem no Brasil

Néstor Pitana, árbitro de final de Copa do Mundo e da última Libertadores, capacitou juízes brasileiros recentemente Crédito: Divulgação

As temporadas de treinamento visando as competições de futebol de 2022 já começaram por todo o país. Em ano de Copa do Mundo, no Catar, todo mundo quer se adiantar e começar os treinos com toda força. Alguns jogadores, inclusive, estão retornando antes do prazo de férias terminarem, apostando em uma convocações, caso de Gabigol, do Flamengo.

Com os árbitros a situação não é diferente. Testes físicos e de conhecimento de regras, muitos já ultrapassados, estão sendo aplicados pelas comissões que não conseguem inovar e, apesar do ano de 2021 ter sido muito ruim para a arbitragem, pouca coisa parece ter mudado na preparação dos árbitros. Menção honrosa para as comissões de arbitragem de Alagoas e Recife, onde tem gestores de primeira linha e que estão muito à frente dos demais pelos Brasil.

Cito, Charles Herbert e Salmo Valentim que trouxeram um dos melhores árbitros do mundo para a pré-temporada de seus estados. O argentino Néstor Pitana, árbitro das finais da Copa do Mundo do Brasil em 2018 e da Libertadores 2021, marcou presença no nordeste brasileiro. Ele transmitiu conhecimento e humildade para os árbitros locais, em uma iniciativa inovadora de quem está atualizado e sabe fazer gestão de verdade.

Enquanto isso a CBF está com uma comissão de arbitragem interina e que mal sabe por onde começar a temporada. Sem projeto e com propostas ultrapassadas, tudo indica que teremos mais um ano difícil para a arbitragem brasileira que, salvo nossos amigos nordestinos, parou no tempo.

NA COPINHA

Pela Copa São Paulo de futebol júnior, até agora nada de novo na arbitragem que tem apresentado "mais do mesmo". Árbitros novos visivelmente robotizados e inseguros, não mostram autoridade e autonomia para controlar os jogos onde alguns jovens jogadores já estão com a péssima mania de reclamar de tudo como os veteranos.