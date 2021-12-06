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Arbitragem foi o ponto fraco da temporada 2021 do futebol brasileiro

Árbitros não se adaptaram ao excelente recurso do VAR e deixaram muito a desejar. Trouxeram mais polêmicas e reclamações do que soluções rápidas

Públicado em 

06 dez 2021 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Arbitragem
Com ou sem VAR, arbitragem é sempre protagonista no mundo da bola Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
A temporada do futebol de 2021 chega ao fim com os títulos principais vencidos por Botafogo na Série B e o Atlético-MG na Série A da competição. Tivemos um ano atípico no qual a pandemia interferiu no calendário de várias competições e na ausência do público em quase todas as disputas.
Diante dessa realidade inédita, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trabalhou muito bem na organização e na condução de toda a situação. Mérito também para as federações que enfrentaram o mesmo problema e souberam contornar e concluir bem os estaduais.

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O ponto fraco, a meu ver, ficou por conta da arbitragem, que não conseguiu se adaptar ao excelente recurso do VAR e deixou muito a desejar com participações confusas que trouxeram muito mais polêmicas e reclamações do que soluções rápidas e eficientes, como deveria ser.
Um departamento fundamental no contexto do futebol, como é o de arbitragem, se arrastou sem nenhum projeto ou capacidade de gestão e teve seu comandante, Leonardo Gaciba, demitido antes mesmo do final da competição, o que mostra que a aposta no ex-árbitro Fifa não deu certo, assim como toda a equipe restante da comissão de arbitragem, que já deu o que tinha que dar e deve dar espaço a um projeto novo que faça uma discussão ampla do protocolo VAR e aplique uma gestão baseada na formação, desempenho e na meritocracia.
A reformulação geral, prometida pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, chegará em boa hora para que os novos gestores possam resgatar a credibilidade e recolocar a arbitragem brasileira de novo entre as melhores do mundo. Diminuir custos, modernizar a gestão e aplicar metodologia moderna de formação de novos árbitros são fundamentais e urgentes para que em futuro próximo tenhamos melhores resultados.
Quem soube se planejar, como Botafogo e Atlético-MG, venceu com méritos e muita organização. No futebol, compromisso, união e comando são elementos que devem fazer parte de uma equipe vencedora. Parabéns à CBF, às federações e aos times campeões e, quanto à arbitragem, vamos torcer por dias melhores em 2022.

FÉRIAS

Com o final da temporada do futebol, comunico aos nossos leitores que vamos dar uma pausa na nossa coluna e retornar em fevereiro para mais um ano de muito esporte e emoção.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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