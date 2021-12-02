São Paulo, Flamengo e Fluminense são os clubes mais frustrados pelo VAR

São Paulo e Flamengo "sofreram" na mão do VAR nesta edição do Campeonato Brasileiro Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Depois do pênalti polêmico marcado a favor do Atlético-MG contra o Fluminense quando a bola tocou no ombro do defensor, fomos consultar o VAR para fazer um raio-x das intervenções da tecnologia até aqui no Brasileirão. Entre tantos dados interessantes, notamos que o São Paulo é o time que teve mais frustrações após o aviso do árbitro de vídeo, com 11 decisões desfavoráveis e apenas duas favoráveis. Flamengo e Fluminense vêm logo atrás.

Na última rodada, um pênalti polêmico a favor do Atlético-MG foi marcado por toque no braço do lateral Marlon, do Fluminense, no entendimento do árbitro baiano Marielson Alves Silva. Com a decisão desfavorável, o Fluminense igualou o Flamengo como 2º time com mais decisões contrárias após revisões do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. Já o Galo teve seu sétimo pênalti a favor após revisão neste campeonato. Dos 10 pênaltis a favor do líder, sete foram apontados pelo VAR.

Dono do melhor ataque do Brasileirão com 66 gols, o Flamengo poderia ter ainda mais, caso o VAR não tivesse atuado (corretamente) na anulação dos quatro gols da equipe. O Rubro-Negro é o segundo clube com mais gols anulados pela tecnologia na competição. O líder é o Fortaleza, com cinco gols invalidados.

No ranking das mudanças de decisões favoráveis e desfavoráveis após consulta ao VAR, o Flamengo aparece com nove decisões desfavoráveis contra e quatro a favor, enquanto o Atlético-MG teve seis contrárias e oito decisões a seu favor.

Na prática, e faltando três rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG é o virtual campeão com 78 pontos e o Flamengo aparece em segundo com 70 pontos, bem mais distante do título.

REFORMULAÇÃO NA ARBITRAGEM BRASILEIRA