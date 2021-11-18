Argentina x Brasil: Otamendi merece punição grave por cotovelada em Raphinha

Otamendi deu uma cotovelada em Raphinha e não foi punido Crédito: TV Globo/Reprodução

Na era do VAR no futebol não se pode admitir uma cotovelada como a que o argentino Otamendi deu de forma desleal em Raphinha, do Brasil, no clássico entre as seleções pelas eliminatórias da Copa do Catar 2022. A Conmebol não admitiu e suspendeu por tempo indeterminado o árbitro uruguaio Andrés Cunha e o árbitro do VAR, Esteban Ostojich, pela omissão em um lance que foi revisado e analisado como intensidade média.

Se o bom árbitro uruguaio Andrés Cunha não viu, o VAR tinha a obrigação de informar a ocorrência de uma agressão e que o lance foi para cartão vermelho direto. A punição, muito bem aplicada aos árbitros, deveria se estender também a Otamendi, usando as imagens, para que, de fato, fosse feita justiça.

GAROTADA COM NERVOS À FLOR DA PELE NO JOGO ENTRE FLAMENGO E CORINTHIANS

Chamou a atenção no jogo entre Flamengo e Corinthians o comportamento dos jogadores mais novos. João Vitor do Corinthians, assim como Vítor Gabriel e Ramon do Flamengo, que estão subindo agora das categorias de base, se mostraram extremamente indisciplinados com reclamações a todo momento e sem controle emocional para jogarem grandes clássicos, como foi o desta quarta-feira (17) no Maracanã. Entendo que ainda devem adquirir maturidade, mas esse tipo de comportamento não combina com o talento que esses meninos têm e deveria partir dos próprios clubes um trabalho psicológico para ajudá-los a crescerem na carreira.

A vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Corinthians teve muito boa arbitragem do gaúcho Anderson Daronco, com poucas faltas, apenas 22, e nenhuma intervenção do VAR.

COMISSÃO NACIONAL DE ARBITRAGEM RECONHECE ERRO QUE PREJUDICOU O BAHIA

A ouvidoria da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF respondeu a um protesto feito pelo Bahia e reconheceu que houve erro na marcação do pênalti a favor do Flamengo marcado pelo árbitro paulista Vinícius Araújo após a bola tocar no peito do defensor baiano. O lance foi muito contestado em campo e revoltou os dirigentes baianos, que ameaçaram não retornar a campo para o segundo tempo do jogo.

A ouvidoria, além de reconhecer o erro, recomendou punição ao árbitro do jogo - o que não diminui o prejuízo do Bahia, que luta contra o rebaixamento. Esse lance é mais um exemplo de como o VAR, que chegou para legitimar os resultados, é muito mal utilizado pelos árbitros brasileiros, pois o árbitro Vinícius Araújo consultou o recurso tecnológico antes de confirmar a marcação equivocada.

OLHO NA LIBERTADORES