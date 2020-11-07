Majeski anuncia o candidato apoiado por ele em Cariacica

Sérgio Majeski, deputado estadual pelo PSB Crédito: Lissa de Paula/Ales

Saulo Andreon. O apoio de Majeski está registrado em um depoimento do deputado em vídeo, distribuído pela campanha de Saulo. De professor para professor, o deputado estadual Sergio Majeski anunciou o candidato que ele decidiu apoiar na disputa pela Prefeitura de Cariacica . O apoio de Majeski está registrado em um depoimento do deputado em vídeo, distribuído pela campanha de Saulo.

Majeski e Saulo pertencem ao mesmo partido, o PSB, mas, no caso do deputado, isso não quer dizer muita coisa e esse não foi o critério de sua decisão. Filiado ao PSB desde 2018 e eleito pelo partido na última eleição para a Assembleia Legislativa, Majeski não é considerado um quadro orgânico nem fortemente identificado com o PSB.

Tanto que chegou a cogitar trocar de partido e analisou seriamente convites de outras siglas (como a Rede Sustentabilidade), até o início de abril, para concorrer à Prefeitura de Vitória. Acabou permanecendo no PSB, mas não necessariamente apoia todos os candidatos do partido.

Na Capital, por exemplo, Majeski declarou apoio à candidatura do vereador Mazinho dos Anjos (PSD), que faz oposição à administração do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), por sua vez importante aliado do governo Casagrande (PSB). Nesta semana, Majeski até apareceu, ao lado de Mazinho, na propaganda eleitoral de TV. Os dois visitaram juntos a escola Irmã Jacinta, no bairro Romão, unidade da rede municipal desativada pela prefeitura para construir outra (ainda não construída) no mesmo local. Na corrida pela Prefeitura de Vitória, o PSB tem candidato próprio: o vice-prefeito Sérgio Sá.

Em Cariacica, no vídeo em que declara seu apoio a Saulo Andreon, Majeski destaca a afinidade entre eles pelo fato de ambos virem do magistério: enquanto Majeski foi professor de Geografia por décadas antes de chegar à Assembleia, Saulo foi professor de Inglês e diretor de escola na rede estadual. Eis as palavras do novo apoiador do candidato:

“Olá, gente querida do município de Cariacica! Aqui é o deputado Sergio Majeski, e eu estou aqui para prestar o meu apoio ao nosso candidato a prefeito, Saulo Andreon. O Saulo, assim como eu, é da área de educação, é professor, foi diretor de escola, já foi vereador de Cariacica. Portanto, conhece muito bem os problemas da educação, bem como os demais problemas do município de Cariacica. Como prefeito, tenho certeza que realizará um grande trabalho e promoverá um grande desenvolvimento para o nosso querido município de Cariacica.” E arremata pedindo voto para o candidato.

QUEM MAIS É APOIADO POR MAJESKI

Majeski também já fez vídeos de apoio para os candidatos do PSB às prefeituras de Conceição do Castelo (Valbinho), de Marilândia (Gutin) e de Afonso Cláudio (Márcio). Com certeza ainda fará para o de Montanha (André). E é possível que, na próxima semana, declare apoio a outros.

UMA CURIOSIDADE: ESCOLA VIVA

Não que isso tenha a ver com a decisão de Majeski em apoiar Saulo Andreon, mas, a título de curiosidade, o candidato foi o primeiro diretor da primeira unidade do programa Escola Viva, inaugurada pelo governo Paulo Hartung na metade do ano letivo de 2015, em São Pedro, Vitória, no antigo campus da Faesa.

Majeski foi, na Assembleia, o deputado mais crítico à implantação do programa, especialmente pela maneira como foi iniciado, no meio do ano eletivo e, conforme argumentou à época, sem a devida discussão com a comunidade escolar.

SAULO TAMBÉM GANHA O APOIO DE VIDIGAL

Outra recente manifestação de apoio a Saulo em Cariacica veio do deputado federal Sergio Vidigal (PDT), candidato a prefeito da Serra. Mas essa já era bastante esperada, uma vez que o PDT, comandado no Estado há décadas por Vidigal, não só está na coligação de Saulo como tem a candidata dele a vice-prefeita, a líder comunitária Vaninha.

A VICE DE XAMBINHO

Um detalhe digno de nota é que, em 2012, na eleição para vereadora da Serra, Cligei obteve somente 9 votos, pelo mesmo Republicanos (então PRB). O número de urna dela era até fácil de lembrar: 10.000.

“DE COLATINA PARA BRASÍLIA”

Ainda na seção “apoios eleitorais”, enquanto o atual prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos), está fazendo um tour “de Colatina para o Brasil” , o candidato Luciano Merlo (Patriota), que disputa a sucessão de Meneguelli, fez uma peregrinação por Brasília para tirar e publicar, em suas redes, fotos com expoentes da direita bolsonarista. Publicou uma série de posts com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM), a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e a deputada federal Bia Kicis (PSL).

Luciano Merlo faz foto com Damares Alves, em Brasília Crédito: Reprodução Facebook

O LOCUTOR DO LOCUTOR

Enquanto isso, de volta a Cariacica, o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) tem sido o principal cabo eleitoral do ex-deputado estadual Sandro Locutor (PROS) na eleição a prefeito. Aliás, Locutor agora tem um locutor para chamar de seu: com aquela entonação bem conhecida e usada por ele em seu programa de TV, Amaro tem gravado áudios, distribuídos pela campanha de Locutor, anunciando que estará com o candidato em caminhadas pelas ruas da cidade. Já fizeram três juntos. Na manhã deste sábado, andaram pela Expedito Garcia, em Campo Grande.

Amaro com Sandro Locutor, no trio elétrico, na Avenida Expedito Garcia (Campo Grande, Cariacica) Crédito: Assessoria de Sandro Locutor

SEPARADOS, MAS JUNTOS