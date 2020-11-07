Disputa eleitoral vira crise conjugal entre vice-governadora e marido

Jaqueline Moraes publicou desabafo no Instagram contra atitude do marido Crédito: Reprodução Instagram

Adilson Avelina (PSC). O marido é candidato à prefeitura, mas Jaqueline apoia a candidatura do também ex-vereador Saulo Andreon (PSB). Desde antes da campanha, a situação era delicada, mas a tensão em família parece ter atingido seu ponto mais elevado na manhã deste sábado (7). Em vídeo publicado em suas redes sociais, Jaqueline afirma que se sentiu “muito desrespeitada como mulher” pelo uso de sua imagem, segundo ela não autorizado, em material de campanha de Avelina. A eleição a prefeito de Cariacica colocou em lados diferentes a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) e seu marido, o ex-vereador(PSC). O marido é candidato à prefeitura, mas Jaqueline apoia a candidatura do também ex-vereador(PSB). Desde antes da campanha, a situação era delicada, mas a tensão em família parece ter atingido seu ponto mais elevado na manhã deste sábado (7). Em vídeo publicado em suas redes sociais, Jaqueline afirma que se sentiu “muito desrespeitada como mulher” pelo uso de sua imagem, segundo ela não autorizado, em material de campanha de Avelina.

No material de Avelina, publicado em versão impressa e nas redes sociais do candidato, o público vê o casal, lado a lado, em uma foto de antes da campanha. Jaqueline e Avelina aparecem abraçados e sorridentes. A foto é acompanhada da seguinte mensagem:

“Adilson Avelina e sua esposa, Jaqueline Moraes, Vice-Governadora do ES. Casados há mais de 20 anos e moradores tradicionais de Cariacica, Adilson e Jaqueline são lideranças engajadas e com força para conquistar pleitos em favor do desenvolvimento de Cariacica. Com Jaqueline no Governo e Avelina na Prefeitura, Cariacica terá uma representação de peso nos próximos 4 anos. Vote 20, Adilson Avelina, para prefeito de Cariacica.”

Material de campanha divulgado por Adilson Avelina Crédito: Reprodução

Com olhos marejados e semblante abatido, a vice-governadora reagiu com a publicação de um depoimento, em tom de desabafo, no qual deixa claro que não ficou nada satisfeita com o modo como foi citada e estampada na propaganda do marido. Ela começa a fala citando a definição da palavra “respeito” no dicionário:

“Hoje eu vim falar um pouquinho da palavra ‘respeito’: consideração, sentimento que leva alguém a tratar a outra pessoa com atenção ou profunda deferência. Eu fiz questão de ler um pouco da definição até para que a gente entenda que o respeito é a base para as boas relações. E, quando você se sente desrespeitada no seu direito de escolha, de decisão, é algo que você percebe a intolerância da sociedade.”

Jaqueline também reafirma que seu apoio em Cariacica, na verdade, é do candidato Saulo Andreon:

“Em 2017, eu tomei uma decisão de seguir uma sigla partidária, depois de passar, junto com meu esposo, Adilson Avelina, por seis siglas partidárias, sempre seguindo a orientação política. E, quando tomei a decisão, tomei a decisão pelo PSB 40. E hoje estou muito feliz em poder apresentar para a minha cidade um projeto bacana, construído a várias mãos, do professor Saulo Andreon, que foi meu professor na EJA (Educação de Jovens e Adultos) do ensino médio, e que eu tenho uma alegria em estar indo para as ruas e pedindo votos para ele e acreditando no projeto do nosso partido. É um projeto que tem uma sinergia com o nosso governo e com o nosso governador, Renato Casagrande. E vou pedir esse voto até o último dia permitido pela lei.”

A vice-governadora reconhece que vem sendo muito questionada sobre o porquê de não apoiar o próprio marido. E responde:

“Porque as mulheres precisam tomar as suas decisões, independentes, e eu respeito a candidatura dele sem nenhum problema. Lógico, me senti muito desrespeitada quando vi a foto sem o meu consentimento no material de campanha dele. Me senti desrespeitada como mulher, porque ninguém me perguntou se podia colocar aquela foto. Nem ele nem ninguém da equipe que faz. E são coisas que eu não vou levar adiante, eu não vou ficar levando problemas. Apesar de a lei resguardar o meu direito de imagem, eu não vou levar adiante, porque eu respeito as opiniões, os sonhos… Eu só quero aqui afirmar: meu candidato é Saulo Andreon, 40”.

O OUTRO LADO

Na manhã deste sábado, entramos em contato com Adilson Avelina por telefone e por Whatsapp. Fomos informados por sua assessoria que ele não poderia atender no momento, por estar em uma atividade de campanha. Assim que obtivermos retorno do candidato, esta coluna será atualizada com a sua declaração.

MOMENTO "EM CARTAZ"