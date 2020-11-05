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Eleições 2020

Vice-governadora diz que Casagrande apoia Bruno Lamas na Serra

Jaqueline Moraes gravou vídeo em que manifesta apoio à eleição do deputado para prefeito e diz que essa posição é compartilhada pelo governador. Os três são do PSB

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 13:49

Públicado em 

05 nov 2020 às 13:49
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Jaqueline reza a Oração de São Francisco com Bruno Lamas, que também é evangélico
Jaqueline reza a Oração de São Francisco com Bruno Lamas, que também é evangélico Crédito: PSB/Divulgação
A vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) gravou, nesta quarta-feira (4), um vídeo curtinho em que manifesta o seu apoio à eleição do seu correligionário, Bruno Lamas (PSB), a prefeito da Serra. Até aí, nenhum surpresa ou novidade. Mas Jaqueline foi além: no mesmo depoimento, ela afirma que seu apoio a Bruno é compartilhado pelo governador Renato Casagrande, também do PSB:
“Olá, amigos e amigas da Serra. Sou Jaqueline Moraes, vice-governadora do Espírito Santo. Estou aqui na Serra para reafirmar o nosso compromisso: eu e o governador Renato Casagrande estamos com Bruno 40”, diz a vice-governadora, em tom bastante entusiasmado.
Em conversa com a coluna na manhã desta quinta-feira (5), o deputado estadual afirmou que tem mesmo o apoio de Casagrande e que Jaqueline “fala em nome do governador”.
“A Jaqueline é uma mulher forte, representa muito para o Estado. O apoio dela é uma honra para nós e nos engrandece. E ela fala pelo governador Renato Casagrande, em sintonia com ele, que está em todo o meu material de campanha. Tenho o direito de imagem, tenho falas, né? Agora, o governador está focado na gestão. Se ele vier à Serra, ele é muito bem-vindo”, acena.
Na Serra, o próprio governador não chegou a gravar nenhuma mensagem específica de apoio nem para Bruno nem para qualquer outro candidato. Mas o candidato do PSB reforça:
“Jaqueline está falando em nome dele, em conversa com ele. Conversei com o governador várias vezes. Ele me manifestou apoio, o direito de uso de sua imagem, a possibilidade de a gente gravar um vídeo juntos.”
O vídeo propriamente dito não saiu. “O problema é que eu entendo o volume de trabalho dele na gestão da pandemia. Repito: se ele votasse na Serra, ele votaria em mim. A partir do momento que ele vier na Serra, ele é bem-vindo. E vida segue, está tudo certo”, afirma Bruno.
Na pesquisa Ibope/Rede Gazeta publicada em 19 de outubro, o deputado federal e ex-prefeito Sérgio Vidigal (PDT) largou com amplo favoritismo, batendo em 46% das intenções de voto na estimulada. Bruno Lamas apareceu em 3º lugar, com 8%, tecnicamente empatado com Vandinho Leite (PSDB), com 11%.
Por isso, perguntamos a Bruno qual será a sua estratégia para crescer na reta final da campanha (estamos a dez dias do 1º turno) e chegar ao 2º turno. Em que pontos ele pretende se focar?

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Antes de tudo, o candidato lamenta a falta de debates destacada por ele na eleição municipal da Serra, em uma campanha com restrições de mobilidade e de aglomerações devido à pandemia do novo coronavírus e em uma cidade que não tem propaganda em emissoras de rádio e TV. Segundo ele, na próxima segunda-feira (9), a Associação dos Empresários da Serra (Ases) deve promover um debate entre os candidatos, de maneira virtual.
De todo modo, Bruno continua investindo na estratégia de se apresentar com discurso “mudancista”, como uma terceira via, para quebrar a hegemonia e alternância no poder, que já dura 24 anos na maior cidade do Espírito Santo, entre Vidigal e o atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede), principal apoiador do candidato Fábio (Rede) nessa disputa local. “Bruno é renovação”, diz o jingle do candidato do PSB.
Já o próprio candidato diz o seguinte: “Vou continuar entregando as nossas propostas. Nós temos um programa de governo que atende às perspectivas da cidade. Nós vamos continuar entregando essas propostas através de vídeos, de carros de som, da minha presença. E vamos aguardar o resultado e ir para o 2º turno. As pessoas já conhecem todos os candidatos aqui na Serra. De cada dez pessoas com quem você conversa, oito falam que querem mudança. As pessoas externam que não aguentam mais esse troca-troca. Então, é com essa convicção que acredito que o Bruno Lamas estará no 2º turno”, conclui, na 3ª pessoa, no estilo político/jogador de futebol.
Sobre as declarações de Jaqueline e de Bruno Lamas, contactamos a assessoria de comunicação do governo, na manhã desta quinta-feira (5), para saber se o governador corrobora esse apoio ao candidato, mas, até a publicação desta coluna, não obtivemos resposta.
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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