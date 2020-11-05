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Termina nesta quinta prazo para pedir a 2ª via do título de eleitor

Por causa da pandemia, a recomendação da Justiça Eleitoral é para que processo presencial seja evitado, uma vez que o título em papel é dispensável

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 08:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 08:41
Termina prazo para pedir a 2ª via do título de eleitor
Termina prazo para pedir a 2ª via do título de eleitor Crédito: Adriana Toffetti/A7Press/Folhapress
Termina nesta quinta-feira (5) o prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor. O processo é simples. É possível utilizar a versão digital do documento, baixando o aplicativo do e-Título no celular, ou tirar uma via impressa no cartório eleitoral.
Por causa da pandemia, a recomendação da Justiça Eleitoral é para que processo presencial seja evitado, uma vez que o título em papel é dispensável. Caso o eleitor considere imprescindível realizar o procedimento, deve ligar para o cartório eleitoral e agendar. O pedido será avaliado e, caso aceito, o votante vai até a seção regularizar a situação.
Os documentos necessários são: RG, comprovante de residência recente (últimos 3 meses) e documento que comprove a quitação com o serviço militar (para os homens). Também é preciso estar livre de débitos com a Justiça Eleitoral, como multas provenientes da ausência de voto em eleições anteriores.

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Neste ano, o e-Título serve também como documento de identificação do eleitor caso ele já tenha feito o cadastramento biométrico. Ou seja, é possível votar sem o documento impressso, mostrando apenas a versão digital.
O aplicativo permite ainda que o eleitor verifique a situação eleitoral e o local de voto. Ou a informação pode ser encontrada diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro turno das eleições será realizado no dia 15 de novembro.
No site do TSE o eleitor também pode verificar o local de votação. Para isso, ele tem que acessar a página do tribunal, entrar no campo "título eleitoral" e preencher os dados solicitados. Ali ele encontrará sua seção eleitoral.

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