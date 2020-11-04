Papo de Colunista analisa nova pesquisa Ibope sobre eleição em Vitória

A nova pesquisa Ibope/Rede Gazeta sobre a disputa a prefeito de Vitória, publicada na noite desta terça-feira (3), foi o tema do Papo de Colunista desta semana. No bate-papo, realizado na tarde desta quarta-feira (4) e transmitido ao vivo em formato de livecast, nossos colunistas detalharam e analisaram os principais números da pesquisa, como a intenção de votos e a rejeição dos principais candidatos. Aperte o play e confira a conversa em podcast.
Rafael Braz, Leonel Ximenes, Vitor Vogas e Beatriz Seixas também se debruçaram sobre as chances e as estratégias de campanha dos concorrentes à prefeitura na reta final dessa disputa. E, como não poderia faltar, colocaram a lupa sobre o surto de "Covid eleitoral" que tem atingido uma série de candidatos nos últimos dias em Vitória, mas também em outros municípios.
O primeiro turno da votação está marcado para o dia 15 de novembro, daqui a dois domingos.
O bate-papo também pode ser conferido no vídeo abaixo:
Este é o episódio #29 do Papo de Colunista, disponibilizado nas principais plataformas de streaming. Ouça aqui os episódios anteriores.