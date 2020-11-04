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Podcast #29

Papo de Colunista analisa nova pesquisa Ibope sobre eleição em Vitória

No bate-papo desta quarta-feira (4), nossos colunistas avaliaram as chances e estratégias dos candidatos na disputa pela Prefeitura de Vitória. Confira também em podcast!

Públicado em 

04 nov 2020 às 14:43

Colunista

nova pesquisa Ibope/Rede Gazeta sobre a disputa a prefeito de Vitória, publicada na noite desta terça-feira (3), foi o tema do Papo de Colunista  desta semana. No bate-papo, realizado na tarde desta quarta-feira (4) e transmitido ao vivo em formato de livecast, nossos colunistas detalharam e analisaram os principais números da pesquisa, como a intenção de votos e a rejeição dos principais candidatos. Aperte o play e confira a conversa em podcast.
Rafael Braz, Leonel Ximenes, Vitor Vogas e Beatriz Seixas também se debruçaram sobre as chances e as estratégias de campanha dos concorrentes à prefeitura na reta final dessa disputa. E, como não poderia faltar, colocaram a lupa sobre o surto de "Covid eleitoral" que tem atingido uma série de candidatos nos últimos dias em Vitória, mas também em outros municípios. 
Análise da pesquisa Ibope na reta final da disputa para prefeito de Vitória
Análise da pesquisa Ibope na reta final da disputa para prefeito de Vitória Crédito: Arte A Gazeta
O primeiro turno da votação está marcado para o dia 15 de novembro, daqui a dois domingos.
O bate-papo também pode ser conferido no vídeo abaixo:
Este é o episódio #29 do Papo de Colunista, disponibilizado nas principais plataformas de streaming. Ouça aqui os episódios anteriores.

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